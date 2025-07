De esmaltes a skincare: veja as últimas novidades no mercado de beleza

09

Coleção Maratonando, da Impala

Em parceria com a Netflix, a nova linha de esmaltes conta com oito cores inéditas, pensadas para refletir as diferentes emoções de quem maratona as séries, do humor ao drama, da paixão de um romance ao coração acelerado por um suspense. A fórmula garante longa duração, alta cobertura, brilho intenso e secagem rápida. Destaque para as cores Ama Um K-Drama, que é um rosa claro, delicado e cheio de emoção, como as histórias que possuem trilhas sonoras românticas e fazem a gente sonhar acordado; e o Cheio de Suspense, preto profundo com brilhos azuis e verdes. Intenso e enigmático, como aquelas histórias cheias de reviravoltas que prendem do começo ao fim.