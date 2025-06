Conheça as cores de esmalte que vão bombar no inverno 2025

Estilo

A estação mais fria do ano pede uma paleta de cores que transmita elegância, sofisticação e aconchego. É o momento de deixar os tons vibrantes de lado e mergulhar nas tendências de esmaltes que vão dominar as ruas.

Os tons terrosos chegam com força total. Pense em marrons que variam do chocolate intenso ao caramelo suave, verdes profundos como o oliva e o musgo, e o sempre elegante telha. Essas cores são a aposta certas. Os vermelhos fechados são os protagonistas, com destaque para o bordô, o vinho e o cereja escura. Com tantas opções maravilhosas, o inverno de 2025 promete unhas cheias de estilo e personalidade. Confira a nossa seleção!>