Gusttavo Lima revela que pretende ser candidato a presidente em 2026, diz site

O cantor Gusttavo Lima surpreendeu ao revelar que pretende se candidatar à Presidência da República nas eleições de 2026. Em entrevista exclusiva ao jornal Metrópoles, o artista, ainda sem filiação partidária, declarou estar decidido a colocar seu nome à disposição do eleitorado. A revelação ocorre faltando um ano e meio para eleições, marcando mais um capítulo em sua já diversificada trajetória profissional.
Segundo Gusttavo Lima, a decisão de ingressar na política veio do desejo de oferecer alternativas ao Brasil. “O Brasil precisa de alternativas. Estou cansado de ver o povo passar necessidade sem poder fazer muito para ajudar. Eu mesmo enfrentei muitas dificuldades na vida, mas aproveitei as oportunidades que recebi. Vim de uma condição bastante humilde, cheguei a perder três dentes, mas, claro, tive condições de me tratar, condição que muita gente não tem”, disse o cantor.
Embora tenha demonstrado apoio público ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em diversas ocasiões, Gusttavo Lima afirmou que sua iniciativa política não está restrita à polarização partidária.
"Chega dessa história de direita e de esquerda. Não é sobre isso, é sobre fazer um gesto para o país, no sentido de colocar o meu conhecimento em benefício de um projeto para unir a população", frisou.
Sobre sua ausência em um partido político, o cantor adiantou ao site que começará a dialogar com grupos e lideranças para estruturar sua possível candidatura. “Conheço muita gente e, embora eu nunca tenha ocupado nenhum posto político, eu sou um empreendedor. Montei muitas empresas e sei como fazer para a roda girar. A gente tem que desburocratizar para o país funcionar melhor”.
"Os pobres estão sem poder de compra, e o setor do agronegócio não aguenta mais pagar impostos e não ter benfeitorias para investir em seus próprios negócios. Eu acho que posso ajudar, talvez mude de ideia até 2026, mas hoje a minha disposição está muito inclinada para me tornar um candidato à Presidência da República em 2026", completou.
POLÊMICA RECENTE ENVOLVENDO GUSTTAVO LIMA
Apesar de sua popularidade e trajetória de sucesso, Gusttavo Lima enfrentou recentemente uma controvérsia que colocou seu nome nos holofotes de maneira negativa. Ele foi investigado por suspeita de envolvimento em lavagem de dinheiro através de empresas de apostas on-line. No entanto, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) solicitou o arquivamento das investigações por falta de provas que justificassem uma ação penal contra o cantor e os sócios da empresa Vaidebet.