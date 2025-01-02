Gusttavo Lima revela que pretende ser candidato a presidente em 2026, diz site

O cantor Gusttavo Lima Crédito: Instagram/@gusttavolima

O cantor Gusttavo Lima surpreendeu ao revelar que pretende se candidatar à Presidência da República nas eleições de 2026. Em entrevista exclusiva ao jornal Metrópoles, o artista, ainda sem filiação partidária, declarou estar decidido a colocar seu nome à disposição do eleitorado. A revelação ocorre faltando um ano e meio para eleições, marcando mais um capítulo em sua já diversificada trajetória profissional.

Segundo Gusttavo Lima, a decisão de ingressar na política veio do desejo de oferecer alternativas ao Brasil. “O Brasil precisa de alternativas. Estou cansado de ver o povo passar necessidade sem poder fazer muito para ajudar. Eu mesmo enfrentei muitas dificuldades na vida, mas aproveitei as oportunidades que recebi. Vim de uma condição bastante humilde, cheguei a perder três dentes, mas, claro, tive condições de me tratar, condição que muita gente não tem”, disse o cantor.

Show do cantor Gustavo Lima no rodeio Itu Festival Crédito: Rubens Cavallari/Folhapress

Embora tenha demonstrado apoio público ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em diversas ocasiões, Gusttavo Lima afirmou que sua iniciativa política não está restrita à polarização partidária.

"Chega dessa história de direita e de esquerda. Não é sobre isso, é sobre fazer um gesto para o país, no sentido de colocar o meu conhecimento em benefício de um projeto para unir a população", frisou.



Sobre sua ausência em um partido político, o cantor adiantou ao site que começará a dialogar com grupos e lideranças para estruturar sua possível candidatura. “Conheço muita gente e, embora eu nunca tenha ocupado nenhum posto político, eu sou um empreendedor. Montei muitas empresas e sei como fazer para a roda girar. A gente tem que desburocratizar para o país funcionar melhor”.

"Os pobres estão sem poder de compra, e o setor do agronegócio não aguenta mais pagar impostos e não ter benfeitorias para investir em seus próprios negócios. Eu acho que posso ajudar, talvez mude de ideia até 2026, mas hoje a minha disposição está muito inclinada para me tornar um candidato à Presidência da República em 2026", completou.



Gusttavo Lima posa ao lado de jatinho Crédito: Reprodução

POLÊMICA RECENTE ENVOLVENDO GUSTTAVO LIMA