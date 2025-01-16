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Raquel Brito se pronuncia após denúncia de envolvimento com estelionato

Nesta quarta-feira (15), o Ministério Público da Bahia (MP-BA) abriu uma investigação sobre a relação da influenciadora com uma plataforma suspeita
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Janeiro de 2025 às 11:04

Raquel Brito, irmã de Davi Brito, em A Fazenda
Raquel Brito, irmã de Davi Brito Crédito: Reprodução/Instagram
Raquel Brito, 23, quebrou o silêncio sobre a denúncia que recebeu de estelionato.
Nesta quarta-feira (15), o Ministério Público da Bahia (MP-BA) abriu uma investigação sobre a relação da influenciadora com uma plataforma suspeita. "Mídia suja demais! Nunca pratiquei estelionato, não seria agora que me meteria nisso", afirmou Raquel nos stories de seu Instagram.
De acordo com a investigação, a plataforma com a qual a ex-Fazenda teria uma suposta relação, prometia altos ganhos financeiros para os seguidores. Em nota enviada ao jornal Extra, o órgão informou que foi feita uma requisição para que a Delegacia do Consumidor instaure uma investigação policial contra a baiana.
Segundo o comunicado, a influenciadora precisará prestar esclarecimentos. "O MP-BA requisitou à autoridade policial da Delegacia do Consumidor a instauração de procedimento investigatório. O MP-BA também requereu a intimação de Raquel Brito de forma presencial para que preste esclarecimentos sobre o caso".

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