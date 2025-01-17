Vinícius e Aline vencem primeira prova do líder do BBB 25

Os participantes do BBB 25 disputaram nesta quinta-feira (16) a primeira liderança da edição. Vinícius e Aline venceram a prova. Os vencedores indicaram Ed e Raissa ao primeiro paredão.
A dupla baiana escolheu Camilla e Thamires, Guilherme e Delma e Renata e Eva para a cozinha VIP.
Na primeira fase da competição, os brothers tiveram que escolher a chave certa para desarmar uma bomba de tinta que poderia explodir em seus companheiros. Marcelo e Arleane, Diego e Daniele, Renata e Eva, João Pedro e João Gabriel e Guilherme e Delma foram eliminados na primeira rodada.
Na segunda rodada, a dinâmica se repetiu, mas somente as irmãs Thamiris e Camilla e Aline e Vinícius seguiram para a última fase.
Na segunda fase, uma pessoa de cada dupla teve que encaixar as peças de um quebra-cabeças para descobrir a senha de um cofre, onde havia chaves para um cadeado. A segunda pessoa da dupla deveria abrir um cadeado. A primeira dupla a acertar foi Aline e Vinícius, que levaram a liderança.