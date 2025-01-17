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BBB 25

Edy e Raissa são primeiros indicados ao paredão no BBB 25

Pai e filha foram emparedados pelos líderes Aline e Vinícius
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Janeiro de 2025 às 08:19

Raissa e Edilberto estão no paredão
Raissa e Edilberto estão no paredão Crédito: Fábio Rocha - 13.jan.25/Globo
A dupla Edilberto e Raissa foi a primeira indicada ao paredão no BBB 25. Pai e filha foram emparedados por indicação dos líderes Aline e Vinícius após a primeira prova do líder nesta quinta-feira (16).
"A gente entende que essa questão de primeira impressão é algo complicado. Todo mundo quer estar aqui. Peço até desculpa se eu quis aparecer mais do que todo mundo em algum momento. Mas vamos em Edy e Raissa", disse Aline.
Após a indicação, As duplas conversaram e se abraçaram. Já no quarto, Raissa caiu no choro e lamentou a indicação na primeira semana ao pai.

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