Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Belo quebra o silêncio sobre ausência de Viviane Araujo em documentário

A atriz viveu um relacionamento polêmico com o cantor entre 1998 e 2007. "Eu acho que ela fez parte da minha história", disse Belo
Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Janeiro de 2025 às 08:48

Crédito: Reprodução/Instagram
Belo, 50, se pronunciou sobre a ausência de Viviane Araujo, 49, no documentário sobre sua vida, 'Belo, Perto Demais da Luz' (Globoplay).
A atriz viveu um relacionamento polêmico com o cantor entre 1998 e 2007. "Eu acho que ela fez parte da minha história, e isso faz parte da minha vida. Isso [não ser entrevistada] é uma particularidade dela, e ponto", iniciou ele em entrevista ao podcast Tá Benito.
O pagodeiro ainda confessou que acreditava que ela fosse aceitar participar da produção. "Achei que ela ia [gravar], achei que não tinha nada demais".
Questionado se gostaria da participação da ex-esposa, o ex-Soweto ficou com a voz embargada: "Acho que sim. O passado faz parte da história, a gente precisa ter passado para ter história. Vou levar esse sentimento para o resto da vida. De gratidão, de amor, de respeito".

Veja Também

BBB 25: Gracyanne Barbosa fala sobre término com Belo

No BBB 25, Gracyanne Barbosa diz que Belo não é assunto delicado: 'Eu também amo'

'Um artista, para ser completo, tem que se aventurar', diz Belo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Alliança, casados, idosos
Políticas públicas para idosos: pauta para o debate eleitoral
Victor Pignaton
Capixaba estreia com vitória no Roland Garros Junior Series
Fluminense x Independiente Rivadavia, pela Libertadores
Fluminense leva virada do Rivadavia e vê pressão aumentar na Libertadores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados