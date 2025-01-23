Belo quebra o silêncio sobre ausência de Viviane Araujo em documentário

Belo, 50, se pronunciou sobre a ausência de Viviane Araujo, 49, no documentário sobre sua vida, 'Belo, Perto Demais da Luz' (Globoplay).
A atriz viveu um relacionamento polêmico com o cantor entre 1998 e 2007. "Eu acho que ela fez parte da minha história, e isso faz parte da minha vida. Isso [não ser entrevistada] é uma particularidade dela, e ponto", iniciou ele em entrevista ao podcast Tá Benito.
O pagodeiro ainda confessou que acreditava que ela fosse aceitar participar da produção. "Achei que ela ia [gravar], achei que não tinha nada demais".
Questionado se gostaria da participação da ex-esposa, o ex-Soweto ficou com a voz embargada: "Acho que sim. O passado faz parte da história, a gente precisa ter passado para ter história. Vou levar esse sentimento para o resto da vida. De gratidão, de amor, de respeito".