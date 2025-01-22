Fomos para o paredão por causa da Gracyanne, diz Arleane após eliminação no BBB 25

Arleane e Marcelo estiveram na Ana Maria Braga Crédito: Reprodução/Globo

Arleane e Marcelo foram os primeiros a saírem do BBB 25, com 55,95% dos 6,5 milhões de votos do público. Em participação no Café com o Eliminado, no programa de Ana Maria Braga, o casal afirmou não ter definido nada antes do jogo.

"A gente se ama, mas temos pensamentos e opiniões diferentes. Eu já imaginava que o Marcelo iria se jogar no jogo, porque gosta de movimentação, mas não que fosse assim", disse a influenciadora. "Se fosse para ser planta, eu ficava no Amazonas", comentou ele.

No confinamento, o casal se envolveu em uma polêmica com Gracyanne Barbosa após Arleane apertar o bumbum da musa fitness e convidar o marido a fazer o mesmo. Depois do ocorrido, Gracy conversou com algumas pessoas na casa e disse ter se sentido incomodada.

A Rainha de Bateria da escola de samba A Grande Família, de Manaus, falou admirar a sister e disse acreditar que o casal foi para o paredão porque Gracy comentou o ocorrido com outros brothers.

"Errei, foi um erro, mas não levei na maldade. O bumbum dela chama a tenção, é uma coisa linda de se ver. Peço desculpa, pedi desculpa depois. Não queria expor ela. Se tivesse incomodado, ela tinha que ter conversado comigo, mas ela replicou."