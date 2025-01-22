Fomos para o paredão por causa da Gracyanne, diz Arleane após eliminação no BBB 25

Arleane e Marcelo foram os primeiros a saírem do BBB 25, com 55,95% dos 6,5 milhões de votos do público. Em participação no Café com o Eliminado, no programa de Ana Maria Braga, o casal afirmou não ter definido nada antes do jogo.
"A gente se ama, mas temos pensamentos e opiniões diferentes. Eu já imaginava que o Marcelo iria se jogar no jogo, porque gosta de movimentação, mas não que fosse assim", disse a influenciadora. "Se fosse para ser planta, eu ficava no Amazonas", comentou ele.
No confinamento, o casal se envolveu em uma polêmica com Gracyanne Barbosa após Arleane apertar o bumbum da musa fitness e convidar o marido a fazer o mesmo. Depois do ocorrido, Gracy conversou com algumas pessoas na casa e disse ter se sentido incomodada.
A Rainha de Bateria da escola de samba A Grande Família, de Manaus, falou admirar a sister e disse acreditar que o casal foi para o paredão porque Gracy comentou o ocorrido com outros brothers.
"Errei, foi um erro, mas não levei na maldade. O bumbum dela chama a tenção, é uma coisa linda de se ver. Peço desculpa, pedi desculpa depois. Não queria expor ela. Se tivesse incomodado, ela tinha que ter conversado comigo, mas ela replicou."
Ana Maria quis saber por qual motivo sambista chamou o marido para tocar em outra mulher e se eles têm um relacionamento aberto. "Não temos e nunca teremos, não sei de onde surgiu isso. Foi algo que surgiu na minha cabeça."