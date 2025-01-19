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Horóscopo

No BBB 25, librianos são a maioria: o que isso pode significar?

Descubra como a astrologia pode influenciar as estratégias e dinâmicas do jogo
Personare

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Publicado em 19 de Janeiro de 2025 às 06:00

Após duas edições consecutivas marcadas pela predominância de piscianos e sendo Peixes um dos signos mais vencedores do BBB até hoje, a 25ª edição do programa chega com uma nova configuração astrológica. No BBB 25, os librianos tomaram o protagonismo.
Vitória Strada
Vitória Strada é libriana e está no BBB 25 Crédito: Reprodução/Instagram/@vitoriastrada_
Essa novidade chama atenção não só pela quantidade, mas também pela dinâmica do programa deste ano: os participantes do BBB 25: entram em duplas, uma configuração que super combina com Libra, o signo das parcerias, alianças e equilíbrio.
Enquanto isso, Peixes, que liderou em números tanto no BBB 23 quanto no BBB 24, ficou totalmente de fora desta edição.
Essa inversão astrológica pode trazer mudanças significativas na dinâmica do jogo. Afinal, cada signo carrega características que moldam o comportamento e as estratégias de seus representantes.
Além disso, os elementos predominantes no Mapa Astral dos participantes do BBB 25 sugerem uma temporada marcada por racionalidade e pragmatismo, em vez das fortes emoções piscianas dos últimos anos.
Vem que a gente te explica!
➡️Aproveita para descobrir aqui os signos de todos os participantes do BBB 25 + o que a Sinastria das duplas revela!

O protagonismo de Libra no BBB 25

Libra é o signo das parcerias, harmonia e justiça, e, nesta edição, sua presença é mais forte do que nunca.
Com quatro representantes – Vitória Strada, Giovanna Jacobina, Thamiris Maia e Arleane –, os librianos trazem características que podem brilhar no contexto do BBB: a habilidade de criar alianças estratégicas, a comunicação equilibrada e o carisma natural.
Essa predominância é ainda mais interessante considerando que no BBB 24 e BBB 23, os piscianos dominaram a casa.
No BBB 24, cinco participantes eram de Peixes, e no BBB 23, Peixes também foi o signo mais popular. Agora, com o foco nos librianos, podemos esperar uma mudança significativa nas dinâmicas do programa, com mais ênfase em jogo social e diplomacia.

O que esperar dos librianos no BBB 25?

Os librianos têm uma habilidade especial para formar alianças e mediar conflitos, o que pode ser uma vantagem importante no formato de duplas.
No entanto, seu desejo de agradar a todos pode gerar dificuldades em momentos de decisões mais drásticas, como votos ou rompimento de alianças.
A entrada em duplas também favorece a energia libriana, que se sente mais confortável trabalhando em parceria.
Isso pode amplificar o desempenho dos participantes desse signo, pois Libra é conhecido por buscar equilíbrio e harmonia em suas relações, algo que combina perfeitamente com o formato desta edição.
➡️ Veja agora as previsões astrológicas para o BBB 25

Peixes: o signo favorito do BBB ausente no BBB 25

Peixes não é apenas o signo que dominou as últimas duas edições – com cinco representantes em cada uma –, mas também é um dos mais vitoriosos da história do programa.
Entre os 24 campeões do BBB, quatro foram piscianos, empatados com Sagitário como os signos mais vencedores.
No BBB 23 e no BBB 24, a presença pisciana moldou o programa com emoções à flor da pele, alianças baseadas na empatia e momentos de grande intensidade emocional.
Relembre aqui os Signos BBB 24
E aqui os signos dos participantes do BBB 23
A ausência total de Peixes no BBB 25 sugere uma edição menos influenciada por sentimentalismos, onde estratégias e relações mais racionais podem ganhar destaque.
➡️Veja aqui a análise sobre as cores da Casa do BBB e como podem influenciar no jogo

Os elementos predominantes no BBB 25

Além do protagonismo de Libra, a análise dos elementos astrológicos ajudam a prever as dinâmicas de convivência e estratégia. Isso porque Fogo, Terra, Ar e Água representam a maneira como os signos se expressam no mundo.
A predominância de signos de Ar (Gêmeos, Libra e Aquário) no BBB 25 sugere uma temporada focada em estratégia, comunicação e alianças racionais.
Ou seja, os participantes tendem a ser mais sociáveis, inteligentes e flexíveis, buscando construir conexões amplas e pragmáticas. A ênfase no diálogo e na análise pode levar a um jogo dinâmico e planejado.
Por outro lado, a menor presença de signos de Água (Câncer, Escorpião e Peixes) indica uma diminuição no tom emocional e intuitivo que marcou edições anteriores.
Sem o peso das emoções intensas e das alianças profundamente sentimentais, é provável que o foco esteja mais em estratégias mentais do que em vínculos afetivos. Assim, criando uma dinâmica mais equilibrada e menos imprevisível no campo emocional.

O que esperar desta edição?

O BBB 25 promete uma dinâmica diferente das edições anteriores. Com a maioria de librianos no BBB 25 e um peso menor dos signos de Água, o jogo pode ser mais racional e estratégico, com foco em alianças inteligentes e menos em conexões emocionais profundas.
Ainda assim, não subestime os elementos emocionais e impulsivos que os signos de Fogo e Água podem trazer.
A combinação de carisma libriano, pragmatismo dos signos de Terra e a energia dos signos de Fogo tem tudo para criar uma edição marcada por surpresas, movimentações estratégicas e, claro, muito entretenimento.
Será que os librianos conseguirão transformar esse protagonismo em vitória, levando mais uma vez o prêmio milionário? Ou será que teremos um inédito vencedor do signo de Capricórnio?
A Astrologia aponta tendências, mas, como sempre, o desenrolar do jogo está nas mãos (e nas estrelas) dos participantes.

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