O que diferencia empresários que crescem dos que ficam travados nos negócios?

Mentalidade de valor sustenta o crescimento dos negócios Crédito: Imagem: Andrii Yalanskyi | Shutterstock

Por que alguns empresários conseguem avançar mesmo sob pressão econômica enquanto outros permanecem no mesmo patamar? Ao longo dos últimos anos acompanhando empresários de diferentes setores, cheguei a uma conclusão que contraria o senso comum: o problema raramente está no mercado. Na maioria das vezes, ele está na forma como o próprio líder pensa, decide e se posiciona.

Na minha leitura, crescimento não é consequência direta de esforço, mas de clareza. Vejo diariamente empresários trabalhando no limite, com agendas lotadas, mas sem evolução real de faturamento, margem ou posicionamento. Isso acontece porque operar muito não é o mesmo que crescer, e confundir essas duas coisas é um dos erros mais comuns na gestão.

É por isso que defendo o conceito de mentalidade de valor. Para mim, o valor de um negócio não está no que ele acredita entregar, mas no que o mercado reconhece. E essa percepção não é construída por acaso. Ela depende de decisão, consistência e posicionamento claro ao longo do tempo.

Disputa por preço versus construção de valor

Em um ambiente de crescimento econômico mais moderado, essa diferença fica ainda mais evidente. Quando o mercado não cresce de forma acelerada, não há espaço para improviso. Empresas que não estruturam estratégia, posicionamento e execução tendem a disputar preço. Já aquelas que constroem valor conseguem ampliar margem, atrair clientes mais qualificados e sustentar crescimento com mais previsibilidade.

Tenho observado que empresários que evoluem compartilham algumas características. Eles organizam melhor o próprio tempo, tomam decisões com mais rapidez, assumem responsabilidade pelos resultados e não terceirizam o direcionamento do negócio. Além disso, constroem autoridade de forma intencional, não como exposição, mas como coerência entre discurso, entrega e resultado.

Por outro lado, quem permanece travado costuma operar em modo reativo. Resolve urgências o tempo todo, muda de estratégia com frequência e não sustenta execução. É o empresário que está sempre ocupado , mas não necessariamente avançando. E aqui está um ponto importante: estar ocupado pode dar a sensação de progresso, mas, na prática, muitas vezes mascara a falta de direção.

Liderar exige clareza mental, capacidade de decisão e constância emocional Crédito: Imagem: Josep Suria | Shutterstock

Energia, clareza mental e o peso da credibilidade

Outro fator que considero decisivo é a forma como o empresário lida com a própria energia. Liderar exige clareza mental, capacidade de decisão e constância emocional. Quando isso não está organizado, o negócio sente. Decisões são adiadas, oportunidades são perdidas e o crescimento fica comprometido.

Também vejo uma mudança relevante no comportamento do consumidor. Hoje, confiança e credibilidade influenciam diretamente a decisão de compra. Isso amplia o papel da liderança na construção da reputação do negócio. Não basta ter um bom produto, é preciso ser percebido como referência. E essa percepção é construída com consistência, prova real e posicionamento estratégico.

Crescimento ou estagnação: uma questão de condução

Na prática, o que mais trava empresários não é falta de informação. A maioria já sabe o que precisa fazer. O problema está na execução. Falta sustentar decisões, manter consistência e transformar estratégia em rotina. Sem isso, qualquer conhecimento vira intenção, e intenção não gera resultado.

Ao trabalhar com empresários, minha recomendação costuma ser direta: menos dispersão e mais clareza. Revisar prioridades, ajustar posicionamento e criar disciplina de execução são movimentos que, na minha experiência, geram impacto real no curto e no longo prazo.

No fim, a diferença entre crescer e estagnar não está no esforço isolado, mas na forma como o negócio é conduzido. Empresas não travam por falta de oportunidade, mas, sim, porque falta mentalidade de valor para sustentar o crescimento.

Por Fernanda Tochetto

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