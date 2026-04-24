Caminhão de frigorífico bate e destrói muro de casa em Ibatiba

Um caminhão de um frigorífico derrubou um muro no bairro Trocate, em Ibatiba, no Caparaó do Espírito Santo, no início da tarde desta sexta-feira (24). "Eu estava em uma barbearia ali perto quando ouvimos o barulho e fomos ver o que tinha acontecido", contou o empresário Daniel Madeira, que registrou imagens de como ficou o local.
A família da agricultora Karla Canabarro mora na casa atingida, mas ninguém estava lá no momento do acidente. Ela conta que os vizinhos ligaram e informaram que a batida ocorreu após o caminhão perder o controle e desviar para não atingir um ônibus escolar. Além do motorista, outros dois funcionários estavam na cabine do veículo. Posteriormente, um segundo caminhão da empresa foi ao local para recolher a mercadoria.
Em nota, o Frigorífico Frilara informou que o incidente ocorreu após uma falha mecânica. Segundo a empresa, o motorista desviou para evitar a colisão, mas acabou colidindo contra o muro. Um representante foi ao local para prestar assistência à família envolvida e o seguro do veículo foi acionado. O caso segue sendo acompanhado pela empresa.