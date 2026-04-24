Homens são condenados a 140 anos de prisão por assassinato brutal de família em Linhares

Três homens foram condenados a 140 anos de prisão, cada um, por assassinar quatro pessoas da mesma família e estuprar uma das vítimas. O crime ocorreu no dia 11 de dezembro de 2014, na localidade de São Rafael, em Linhares, na região Norte do Espírito Santo.
A decisão foi tomada pelo Tribunal do Júri e anunciada na noite desta quinta-feira (23), após dois dias de julgamento. A Justiça determinou que os três comecem a cumprir a pena imediatamente, em regime fechado.
Jairo Conceição dos Santos e Ismael Vitor dos Santos Júnior, que respondiam ao processo em liberdade e compareceram ao julgamento, tiveram a prisão decretada imediatamente após a leitura da sentença. Já Maurício Ramos dos Santos estava preso e teve a detenção mantida.
Como aconteceu o crime
Segundo o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), os três planejaram o crime e foram até a casa das vítimas com a intenção de matá-las, motivados por desavenças pessoais. No local, eles assassinaram Franciele Telek de Oliveira, Flávio Telek de Oliveira, Eleilson Souza e uma criança de apenas 3 anos.
Ainda de acordo com o processo, Franciele também foi vítima de estupro dentro da residência, onde a criança estava presente.
Após os assassinatos, os corpos foram queimados, o que impediu que a família realizasse um enterro adequado — fator considerado agravante na definição da pena.
O júri entendeu que os crimes foram cometidos de forma cruel, com dificuldade de defesa para as vítimas e por motivo considerado torpe, o que contribuiu para o aumento das penas. No caso da criança, a punição foi ainda maior.
O julgamento contou com a atuação dos promotores de Justiça Adriani Ozório e Claudeval Franca, que defenderam a condenação com base nas provas reunidas ao longo do processo.