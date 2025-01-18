Como cada signo aproveita as férias?

As pessoas do signo de Virgem ficam fora do seu eixo quando sentem que estão descuidando do corpo e da saúde em nome da rotina profissional ou acadêmica. Por isso, esses dias de descanso serão bem aproveitados para retomar os hábitos alimentares mais saudáveis e até as atividades físicas. Para quem for viajar, destinos com muito verde, muita terra e muita natureza são sempre as melhores opções.

Pessoas do signo de Capricórnio trabalham tanto e tão duro que surpreendem quando, nas férias, não querem fazer nada além de deitar na cama e ver televisão. Com toda a energia física que é peculiar ao signo, é difícil para quem o rodeia acreditar que elas sabem descansar. Mesmo as que não sabem, às vezes precisam. E desfrutam simplesmente de não fazer nada. Para quem opta por viajar, cuidado para não transformar o planejamento de cada detalhe do passeio em mais um trabalho disfarçado sob o nome de férias. A única coisa que você precisa fazer estes dias é relaxar.