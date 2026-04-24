Sesc-ES leva exposições ao interior e amplia rede de bibliotecas

Concebida pelo Museu da Pessoa e realizada em parceria com o Sistema Fecomércio-ES, por meio do Sesc-ES, a exposição convida o público a refletir sobre a relação entre as pessoas e o planeta a partir de uma escuta biocêntrica, que reconhece todas as formas de vida como igualmente valiosas. A mostra é gratuita, fica em cartaz até 24 de maio e integra uma itinerância cultural,que seguirá para outras unidades, como Cachoeiro de Itapemirim.