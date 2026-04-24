Sesc-ES leva exposições ao interior e amplia rede de bibliotecas

Neste ano, o Sesc Espírito Santo (Sesc-ES) iniciou um novo ciclo de fortalecimento da cultura no Estado, ampliando o acesso às experiências culturais em diferentes regiões capixabas com exposições itinerantes, expansão da rede de bibliotecas e investimentos em formação cultural.
A primeira novidade é a interiorização das artes visuais, iniciativa inédita da instituição. Pela primeira vez, exposições deixam o Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória, para ocupar outras unidades do Estado, e a estreia dessa iniciativa aconteceu no Sesc Praia Formosa, em Aracruz, com a mostra “Você Já Escutou a Terra?”, de curadoria de Ailton Krenak e Karen Worcman, lançada no dia 16 de abril.
Concebida pelo Museu da Pessoa e realizada em parceria com o Sistema Fecomércio-ES, por meio do Sesc-ES, a exposição convida o público a refletir sobre a relação entre as pessoas e o planeta a partir de uma escuta biocêntrica, que reconhece todas as formas de vida como igualmente valiosas. A mostra é gratuita, fica em cartaz até 24 de maio e integra uma itinerância cultural,que seguirá para outras unidades, como Cachoeiro de Itapemirim.
“A exposição se destaca pela originalidade ao propor uma experiência sensorial que convida o público a ir além do olhar. Mais do que apreciar, é um convite à reflexão e à conexão com o nosso tempo, reafirmando a cultura como uma potente ferramenta de transformação social”, reforça o presidente do Sistema Fecomércio-ES, Idalberto Moro.
Cultura como eixo estratégico de desenvolvimento social
Esse fortalecimento cultural integra um amplo plano de investimentos do Sistema Fecomércio-ES. Até 2028, mais de R$ 205 milhões serão destinados ao Sesc Espírito Santo para expandir e modernizar estruturas e serviços nas áreas de cultura, educação, saúde, assistência social, turismo e lazer.
De acordo com Idalberto Moro, esse momento representa uma transformação estrutural e institucional: “O Sesc-ES passa por um momento histórico. Não apenas em sua estrutura física, mas também em sua cultura organizacional, com foco na excelência e na entrega de serviços cada vez mais modernos e qualificados para o trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo, seus familiares e toda a sociedade capixaba”, afirma.
Referência nacional em leitura
Outro avanço expressivo está no campo da leitura. O Sesc Espírito Santo foi escolhido como Centro Difusor de Leitura da Região Sudeste, integrando o programa Sesc Leitura Brasil, desenvolvido pelo Departamento Nacional do Sesc. A iniciativa posiciona o Estado como referência nacional na promoção de práticas leitoras e no fortalecimento de políticas públicas e institucionais voltadas ao acesso ao livro.
Segundo o diretor de Programas Sociais do Sesc-ES, Romulo Gomes, tornar-se referência nesse campo é resultado de um projeto estruturado.
“Promover a leitura é criar condições de acesso, mediação qualificada e experiências significativas. É ampliar repertórios, fortalecer o pensamento crítico e contribuir diretamente para a formação cidadã da população”, afirma.
A Rede Sesc de Bibliotecas já conta com nove unidades em todo o Estado. Três delas são abertas permanentemente ao público: no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória; no Sesc Colatina; e no Sesc São Mateus. As demais unidades também promovem eventos culturais e atividades abertas à comunidade, no Sesc Vila Velha, Sesc Cariacica, Sesc Linhares, Sesc Cachoeiro de Itapemirim, Sesc Aracruz e Sesc Baixo Guandu.
No Centro Cultural Sesc Glória, a Biblioteca Guilherme Santos Neves se destaca com um acervo de mais de 8 mil livros, além de jornais, revistas, literatura infantil, obras em braile, tecnologia assistiva, computadores com acesso gratuito à internet e programação cultural contínua, como clubes de leitura, saraus e encontros literários.
Entre os próximos investimentos está a chegada da BiblioSesc, biblioteca móvel que percorrerá diferentes municípios capixabas, além da criação de pontos de leitura em todas as unidades do Sesc-ES.
“Investimos em acervo, infraestrutura e equipes para oferecer bibliotecas de qualidade. Queremos que o cidadão capixaba visite o Sesc, conheça esses espaços e viva a cultura de forma cotidiana, junto com sua família”, ressalta Romulo Gomes.
Outro destaque é a programação gratuita de cinema, realizada de quarta a sábado no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória, além de cursos e oficinas formativas em áreas como música, teatro, dança, artes visuais, literatura, audiovisual, arte-educação, memória social e patrimônio.
“Queremos renovar o convite para que o cidadão capixaba visite o Sesc mais próximo de sua casa, para lazer, esporte e educação, mas também conheça as bibliotecas, os cinemas e toda a programação cultural disponível. A cultura no Sesc é um direito, um espaço de encontro, aprendizado e transformação social”, reforça Romulo Gomes.
Novos anfiteatros estão previstos
Por fim, o Sesc Espírito Santo ainda tem investido na transformação de auditórios em anfiteatros culturais, preparados para receber espetáculos, oficinas e apresentações artísticas em municípios como Aracruz, Baixo Guandu, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Linhares, São Mateus e Vila Velha.
Para o diretor regional do Sesc-ES, Luiz Toniato, a iniciativa amplia o alcance das ações culturais e aproxima ainda mais a instituição das comunidades.
“Estamos dedicando esses espaços às artes, fortalecendo o movimento de interiorização da cultura. Com anfiteatros mais modernos, conseguimos levar programação cultural de qualidade a um número maior de pessoas, estimulando novas conexões e experiências”, destaca.
A programação cultural também se expande para os hotéis do Sesc-ES, que passam a integrar a agenda de apresentações artísticas, contribuindo para a diversidade de linguagens e públicos atendidos.