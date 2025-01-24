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BBB 25

'BBB 25': Big Fone tocará pela primeira vez no sábado, 25

Informação foi confirmada pelo apresentador Tadeu Schmidt nesta quinta-feira, 23
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Janeiro de 2025 às 10:31

Big Fone vai tocar novamente nesta quinta!
Big Fone vai tocar novamente nesta quinta! Crédito: Globo/Paulo Belote
O Big Fone tocará pela primeira vez no BBB 25. A informação foi confirmada pelo apresentador Tadeu Schmidt nesta quinta-feira, 23. No mesmo dia, os brothers disputaram a segunda Prova do Líder da edição e Diogo Almeida e Vilma foram os vencedores.
O famoso telefone do reality tocará no sábado, 25. Quem atender estará imune, ao lado de sua dupla, mas terá de escolher outra dupla para enfrentar o Paredão.
A berlinda será formada no domingo, 26. Ao todo, três duplas enfrentarão o Paredão. A eliminação ocorre na terça, 28.
Veja como será a dinâmica dos próximos dias no BBB 25'
- Sexta: Líderes escolhem três duplas para o Na Mira do Líder.
- Sábado: Prova do Anjo e Big Fone ao vivo.
- Domingo: Formação de Paredão. Líderes escolhem uma dupla do Na Mira do Líder; outra será emparedada pelo Big Fone; uma terceira pela votação da casa e uma quarta pelo contragolpe. Anjo e a dupla que atender o Big Fone estarão imunes.
- Terça: Eliminação.

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