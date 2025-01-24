'BBB 25': Big Fone tocará pela primeira vez no sábado, 25

O Big Fone tocará pela primeira vez no BBB 25. A informação foi confirmada pelo apresentador Tadeu Schmidt nesta quinta-feira, 23. No mesmo dia, os brothers disputaram a segunda Prova do Líder da edição e Diogo Almeida e Vilma foram os vencedores.
O famoso telefone do reality tocará no sábado, 25. Quem atender estará imune, ao lado de sua dupla, mas terá de escolher outra dupla para enfrentar o Paredão.
A berlinda será formada no domingo, 26. Ao todo, três duplas enfrentarão o Paredão. A eliminação ocorre na terça, 28.
Veja como será a dinâmica dos próximos dias no BBB 25'
- Sexta: Líderes escolhem três duplas para o Na Mira do Líder.
- Sábado: Prova do Anjo e Big Fone ao vivo.
- Domingo: Formação de Paredão. Líderes escolhem uma dupla do Na Mira do Líder; outra será emparedada pelo Big Fone; uma terceira pela votação da casa e uma quarta pelo contragolpe. Anjo e a dupla que atender o Big Fone estarão imunes.
- Terça: Eliminação.