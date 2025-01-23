"Estou muito emocionada e surpresa", diz Fernanda Torres após indicação ao Oscar

Fernanda Torres está concorrendo ao Oscar 2025 Crédito: Ronny Santos/Folhapress

Fernanda Torres define como "inimaginável" e "histórico" as indicações que "Ainda Estou Aqui" recebeu no Oscar. A atriz concorre por melhor atuação, e o longa brasileiro de Walter Salles disputa melhor filme, a principal categoria da premiação, e melhor filme estrangeiro.

"Queridos, eu não tenho nem o que falar. Eu queria agradecer, claro, ao Walter, a generosidade que ele teve comigo nesse filme. Queria agradecer à equipe toda, à minha família do filme, meus filhos no filme", afirmou a atriz em um vídeo no Instagram.

Fernanda ressaltou a trajetória de Eunice Paiva em busca de justiça e se disse emocionada por estar no mesmo lugar ocupado pela mãe, Fernanda Montenegro, depois de 25 anos.

"Isso significa para o cinema brasileiro, para a cultura brasileira, um filme falado em português. Estou muito surpresa. Queria dizer que amo o Brasil, estou muito orgulhosa de uma história brasileira fazer sentido no mundo e nos trazer essa alegria. Um beijo imenso, Estou muito feliz, assustada e orgulhosa."