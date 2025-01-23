Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • "Estou muito emocionada e surpresa", diz Fernanda Torres após indicação ao Oscar
Oscar

"Estou muito emocionada e surpresa", diz Fernanda Torres após indicação ao Oscar

Atriz concorre na categoria de melhor atuação e agradece Walter Salles e equipe: 'inimaginável'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Janeiro de 2025 às 15:50

Fernanda Torres está na corrida para uma indicação ao Oscar
Fernanda Torres está concorrendo ao Oscar 2025 Crédito: Ronny Santos/Folhapress
Fernanda Torres define como "inimaginável" e "histórico" as indicações que "Ainda Estou Aqui" recebeu no Oscar. A atriz concorre por melhor atuação, e o longa brasileiro de Walter Salles disputa melhor filme, a principal categoria da premiação, e melhor filme estrangeiro.
"Queridos, eu não tenho nem o que falar. Eu queria agradecer, claro, ao Walter, a generosidade que ele teve comigo nesse filme. Queria agradecer à equipe toda, à minha família do filme, meus filhos no filme", afirmou a atriz em um vídeo no Instagram.
Fernanda ressaltou a trajetória de Eunice Paiva em busca de justiça e se disse emocionada por estar no mesmo lugar ocupado pela mãe, Fernanda Montenegro, depois de 25 anos.
"Isso significa para o cinema brasileiro, para a cultura brasileira, um filme falado em português. Estou muito surpresa. Queria dizer que amo o Brasil, estou muito orgulhosa de uma história brasileira fazer sentido no mundo e nos trazer essa alegria. Um beijo imenso, Estou muito feliz, assustada e orgulhosa."

Veja Também

Conheça as concorrentes de Fernanda Torres em melhor atriz no Oscar 2025

Famosos celebram indicação de Fernanda Torres ao Oscar

Com Fernanda Torres, relembre todas as indicações de brasileiros ao Oscar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Oscar Fernanda Torres
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fluminense x Independiente Rivadavia, pela Libertadores
Fluminense leva virada do Rivadavia e vê pressão aumentar na Libertadores
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026
Rio Branco-ES x Araguaína, pela Copa Verde 2026
Em noite trágica, Rio Branco perde e adia classificação na Copa Verde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados