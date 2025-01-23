Famosos celebram indicação de Fernanda Torres ao Oscar

Famosos e amigos de Fernanda Torres comemoraram pelas redes sociais a indicação dela e do filme "Ainda Estou Aqui" ao Oscar 2025. O longa de Walter Salles vai concorrer nas categorias de melhor filme e melhor filme internacional. Em paralelo, Fernanda, que interpreta a protagonista da história, também concorre ao prêmio de melhor atriz.
A apresentadora Ana Maria Braga chegou a se emocionar, ao vivo, no Mais Você (Globo), ao ver que a atriz havia sido nomeada.
A atriz Giovanna Ewbank sugeriu que o país decretasse feriado. "Gente, como assim não temos câmeras ao vivo na casa de Dona Fernandona e Dona Fernandinha? Eu quero ver a lagrima do Selton, a cara do elenco recebendo a notícia", comentou.
José de Abreu foi mais um a dar os parabéns à atriz. "Viva, Nanda". O autor de novelas Walcyr Carrasco diz que está feliz em ver o cinema nacional brilhar.