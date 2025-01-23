Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Oscar

Famosos celebram indicação de Fernanda Torres ao Oscar

Celebridades vibraram na web com nomeações.  Longa de Walter Salles  ainda vai concorrer nas categorias de melhor filme e melhor filme internacional
Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Janeiro de 2025 às 11:59

Fernanda Torres, primeira brasileira a vencer o Globo de Ouro de atriz em filme de drama Crédito: Reuters / Reuters Cultura
Famosos e amigos de Fernanda Torres comemoraram pelas redes sociais a indicação dela e do filme "Ainda Estou Aqui" ao Oscar 2025. O longa de Walter Salles vai concorrer nas categorias de melhor filme e melhor filme internacional. Em paralelo, Fernanda, que interpreta a protagonista da história, também concorre ao prêmio de melhor atriz.
A apresentadora Ana Maria Braga chegou a se emocionar, ao vivo, no Mais Você (Globo), ao ver que a atriz havia sido nomeada.
A atriz Giovanna Ewbank sugeriu que o país decretasse feriado. "Gente, como assim não temos câmeras ao vivo na casa de Dona Fernandona e Dona Fernandinha? Eu quero ver a lagrima do Selton, a cara do elenco recebendo a notícia", comentou.
José de Abreu foi mais um a dar os parabéns à atriz. "Viva, Nanda". O autor de novelas Walcyr Carrasco diz que está feliz em ver o cinema nacional brilhar.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados