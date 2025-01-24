Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB 25

Diogo e Vilma vencem a segunda Prova do Líder do 'BBB 25'

Desafio envolveu duelos em que participantes teriam de responder perguntas sobre caspa; líderes escolhem três duplas para o Na Mira do Líder nesta sexta, 23
Agência Estado

Publicado em 24 de Janeiro de 2025 às 08:53

Vilma e Diogo vencem Prova do Líder no 'BBB 25'. Crédito: Fábio Rocha/Globo/Divulgação
Diogo Almeida e Vilma foram os vencedores da segunda Prova do Líder do BBB 25 nesta quinta-feira, 16. O desafio envolveu um duelo em que os participantes teriam de responder a perguntas sobre caspa. Na dinâmica, os brothers tinham de escolher entre "verdadeiro" ou "falso" sobre certas afirmações. Eles eram desafiados a acertar bolas na opção a certa distância. A dupla vencedora do duelo recebia uma "chuva refrescante". A perdedora, uma "chuva de caspa".
Na segunda fase da prova, os participantes tiveram de girar um volante para bombear um líquido para um frasco. O líquido levantava bolinhas, que tinham de ser capturadas. Em seguida, os brothers tinham de coletar "caspas".
A dupla escolheu Edilberto e Raissa, João Pedro e João Gabriel e Maike e Gabriel para o VIP.
Edilberto e Raissa foram vetados da Prova do Líder por Aline e Vinícius, os primeiros líderes da edição. Pai e filha também chegaram a ser indicados pela dupla ao Paredão, que terminou com Arleane e Marcelo eliminados.
Os novos líderes escolhem três duplas para o Na Mira do Líder nesta sexta-feira, 23. No sábado, 24, o Big Fone tocará pela primeira vez na edição.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos Reality show Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

