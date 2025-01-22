Anitta e namorado jogador param de se seguir, e rumores sobre término aumentam

Anitta e Vinicius Souza Crédito: Reprodução Instagram

Será que o namoro entre Anitta e o jogador Vinícius Souza, do Sheffield United, chegou ao fim? Ambos pararam de se seguir nas redes sociais e também não têm mais publicado fotos juntos, o que faz aumentar os rumores de término.

Ambos estavam juntos desde setembro do ano passado. Com ele, ela marcou presença na Semana de Moda de Paris, França. Nenhum dos dois comentou sobre o assunto.