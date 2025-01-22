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É o fim?

Anitta e namorado jogador param de se seguir, e rumores sobre término aumentam

Será que o namoro entre Anitta e o jogador Vinícius Souza, do Sheffield United, chegou ao fim? Eles apagaram as fotos juntos das redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Janeiro de 2025 às 12:16

Anitta e Vinicius Souza estão juntos há um mês
Anitta e Vinicius Souza Crédito: Reprodução Instagram
Será que o namoro entre Anitta e o jogador Vinícius Souza, do Sheffield United, chegou ao fim? Ambos pararam de se seguir nas redes sociais e também não têm mais publicado fotos juntos, o que faz aumentar os rumores de término.

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Ambos estavam juntos desde setembro do ano passado. Com ele, ela marcou presença na Semana de Moda de Paris, França. Nenhum dos dois comentou sobre o assunto.
Nas redes sociais, o nome da cantora foi alçado a um dos assuntos mais comentados. E teve gente que brincou com a situação. "Anitta terminando com o 783 namorado", disse um perfil no Twitter. "Esse namorado da Anitta ainda aguentou demais, pois outros não aguentaram muito", disse outro. "Os namoros dela duram 3 meses no máximo", opinou outra.

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