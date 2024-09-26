Saiba quem é Vinicius Souza, o novo namorado de Anitta Crédito: Reprodução/Instagram

Anitta, 31, chegou chegando na Semana de Moda de Paris, França, nesta quarta-feira (25). O vestido preto glamouroso da grife Balmain atrai olhares no tapete vermelho do desfile da marca, mas o que chamou a atenção mesmo foi que a cantora estava acompanhada do jogador de futebol Vinicius Souza.

Ela desfilou de mãos dadas com Vinícius e os dois posaram sorridentes para os fotógrafos. Anitta praticamente assumiu em público o relacionamento com o jogador, que tem 25 anos.

Vinicius iniciou sua carreira no Flamengo (jogou algumas partidas em 2019 pelo Brasileiro e Libertadores daquele ano) e se mudou para a Bélgica em 2020. Lá defendeu o Lommel e depois atuou no Mechelen.

Em 2021, o volante foi emprestado para o Espanyol, da Espanha, e ano passado teve o passe comprado pelo Sheffield, um time da serie B da Inglaterra.