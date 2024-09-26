Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pombinhos

Saiba quem é Vinicius Souza, o novo namorado de Anitta

Cantora chegou na Semana de Moda de Paris acompanhada. Trata-se de um ex-jogador do Flamengo, de 25 anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Setembro de 2024 às 17:56

Saiba quem é Vinicius Souza, o novo namorado de Anitta
Saiba quem é Vinicius Souza, o novo namorado de Anitta Crédito: Reprodução/Instagram
Anitta, 31, chegou chegando na Semana de Moda de Paris, França, nesta quarta-feira (25). O vestido preto glamouroso da grife Balmain atrai olhares no tapete vermelho do desfile da marca, mas o que chamou a atenção mesmo foi que a cantora estava acompanhada do jogador de futebol Vinicius Souza.
Ela desfilou de mãos dadas com Vinícius e os dois posaram sorridentes para os fotógrafos. Anitta praticamente assumiu em público o relacionamento com o jogador, que tem 25 anos.
Vinicius iniciou sua carreira no Flamengo (jogou algumas partidas em 2019 pelo Brasileiro e Libertadores daquele ano) e se mudou para a Bélgica em 2020. Lá defendeu o Lommel e depois atuou no Mechelen.
Em 2021, o volante foi emprestado para o Espanyol, da Espanha, e ano passado teve o passe comprado pelo Sheffield, um time da serie B da Inglaterra.
A reportagem apurou que Anitta e Vinícius estão juntos há um mês. O jogador é pai de duas crianças, Theo e Maria Alice, frutos de relacionamentos anteriores.

Veja Também

Anitta vai fazer show no verão de Guarapari; ingressos já estão à venda

Anitta tem samba-enredo escolhido para ser o hino da Unidos da Tijuca no Carnaval

Bruna Griphao nega boatos de namoro com Anitta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

anitta Famosos flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados