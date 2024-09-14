Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Rock in Rio 2024

Bruna Griphao nega boatos de namoro com Anitta

A atriz aproveitou para desmentir os rumores de que ela e a cantora Anitta estariam vivendo um romance há alguns meses. O boato agitou as redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Setembro de 2024 às 11:20

A atriz Bruna Griphao
Bruna Griphao desmentiu os rumores de que ela e a cantora Anitta estariam vivendo um romance Crédito: Reprodução/Instagram/@brunagriphao
Na sexta-feira, 13, primeiro dia do Rock in Rio 2024, enquanto atrações como Travis Scott e Ludmilla se apresentavam no palco, várias celebridades chamavam a atenção na área VIP. Entre elas, a atriz Bruna Griphao, que foi curtir o festival ao lado de amigos.
Em entrevista ao gshow, Bruna contou que estava curtindo muito a edição, que comemora os 40 anos do evento, e aproveitou para desmentir os rumores de que ela e a cantora Anitta estariam vivendo um romance há alguns meses. O boato agitou as redes sociais.
"Um fato curioso é que a gente se conheceu em 2013 no Rock in Rio. Olha que engraçado. E a gente se conhece há muitos anos. E é isso, gente. A gente é muito amiga. Amo muito. Te amo, amiga. E é isso, basicamente. (O boato) É mentira, gente. Para a infelicidade de alguns, é mentira", riu.
O Rock in Rio 2024 começou na tarde desta sexta-feira, 13. A programação foi dominada pelo rap, sendo o americano Travis Scott o maior destaque da noite. Os brasileiros Matuê, Ludmilla e MC Cabelinho, e o rapper britânico 21 Savage também se apresentaram nos palcos da Cidade do Rock.

Veja Também

MC Cabelinho faz show para plateia eufórica em dia de trap no Rock in Rio

Ludmilla diz que passou raiva após Rock in Rio vetar estrutura de seu show

'Infelizmente não aconteceu da forma que sonhava', diz Ludmilla sobre show no Rock in Rio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Agcfinde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Estrada no interior de Pancas em más condições, impedindo crianças de irem à escola
Até 20 dias sem ir à aula: estradas ruins isolam mais de 100 alunos em Pancas
Imagem de destaque
Fim da jornada 6x1: os argumentos de que é contra e quem é a favor
Imagem BBC Brasil
Por que o FMI prevê que Brasil crescerá mais por causa da guerra no Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados