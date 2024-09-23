Anitta tem samba-enredo escolhido para ser o hino da Unidos da Tijuca no Carnaval

Anitta em clipe de 'Aceita' em terreiro de candomblé no Rio de Janeiro Crédito: Ricardo Brunini/Divulgação

Anitta teve seu samba escolhido para ser o hino da Unidos da Tijuca no Carnaval 2025.

A agremiação realizou a final na madrugada deste domingo (22) e, dentre três competidores, optou pela canção composta por Anitta em parceria com Estevão Ciavatta, Feyjão, Miguel PG, Fred Camacho e Diego Nicolau.

Todas as músicas tinham como enredo o orixá Logun-Edé, aclamado pela comunidade e desenvolvido pelo carnavalesco Edson Pereira.

Por conta de compromissos profissionais fora do país, a cantora não conseguiu participar do evento, mas antes chegou a dizer que amou a experiência e que estava torcendo para ser a vencedora.