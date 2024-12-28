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Streaming

Netflix manda recado para Anitta e confirma 3ª temporada de 'Round 6'

A Netflix não deixou passar e aproveitou o embalo para confirmar mais uma temporada do seriado em resposta à Anitta
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Dezembro de 2024 às 08:46

Anitta não gostou do final de Round 6 e Netflix confirma nova temporada
Anitta não gostou do final de Round 6 e Netflix confirma nova temporada Crédito: Reprodução Instagram @anitta / Noh Juhan / Netflix
Anitta virou a noite assistindo "Round 6" e deixou claro sua insatisfação com o final da segunda temporada. A cantora foi às redes sociais e disse que estava com raiva porque a trama não tinha conclusão. A Netflix não deixou passar e aproveitou o embalo para confirmar mais uma temporada do seriado em resposta à Anitta.
"Eu tô com muita raiva. São quatro da manhã, eu não consegui dormir para assistir até o final. E não tem final. A gente vai ter que esperar uma próxima temporada", disse a artista nos stories.
"Você que está pensando em virar a noite que nem eu, não vire. Porque, de qualquer maneira, você vai ficar sem respostas. Porque não tem fim", complementou.
A conta oficial da Netflix no X republicou o vídeo de Anitta e escreveu: "Alô, @Anitta.... Botando na minha boca, cara e onde vocês quiserem: a 3ª temporada de Round 6 já tá confirmada, tá? Estreia em 2025".
A segunda temporada estreou nesta quinta-feira (26) e, antes mesmo do lançamento, já havia conseguido uma indicação para o Globo de Ouro de melhor série dramática.

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