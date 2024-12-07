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12 nomes de personagens da série 'Friends' para gatos

Além de homenagear essa icônica produção, essas opções também adicionam um toque de personalidade ao seu companheiro felino
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 07 de Dezembro de 2024 às 11:44

Nomes de personagens da série Friends refletem a personalidade única e marcante dos gatos (Imagem: Svetlana Rey | Shutterstock)
Nomes de personagens da série refletem a personalidade única e marcante dos gatos Crédito: Svetlana Rey | Shutterstock
A série “Friends”, lançada em 1994, é um dos maiores sucessos da televisão mundial. Ambientada na vibrante cidade de Nova York, a trama acompanha a vida de seis amigos inseparáveis.
Com humor, situações cotidianas e personagens inesquecíveis, a produção conquistou o coração de milhões de fãs ao redor do mundo e continua sendo uma referência cultural até hoje.
Para os admiradores dessa série icônica, os nomes dos personagens podem ser uma excelente inspiração para batizar seus gatos, refletindo personalidades únicas e traços marcantes. Abaixo, confira algumas sugestões!

1. Ross

Ross Geller é o paleontólogo inteligente, tímido e cheio de histórias engraçadas. Apaixonado por dinossauros, ele é extremamente leal aos amigos e tem um lado desajeitado que sempre rende boas risadas. Se o seu gato é curioso, calmo e às vezes parece se meter em situações inusitadas, essa pode ser a escolha ideal.

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2. Rachel

Rachel Green começa a série como uma jovem mimada e inexperiente, mas evolui para uma mulher independente e determinada. Ela é estilosa, confiante e cheia de carisma. Se a sua gata é elegante, adora chamar atenção e tem um porte que remete a uma “diva” nata, esse é um nome que reflete perfeitamente essas características.

3. Monica

Monica Geller, a chef talentosa e extremamente competitiva, é organizada e tem um grande coração. Sempre preocupada com os amigos e com o ambiente ao seu redor, ela é a alma cuidadosa e estruturada do grupo. Se sua gata é disciplinada, parece gostar de manter o espaço organizado (como ao escolher sempre o mesmo lugar para dormir) e tem uma personalidade intensa, essa é uma escolha certeira.

4. Chandler

Chandler Bing é o mestre das piadas sarcásticas e conhecido por seu humor rápido e espírito cômico. Apesar de sua fachada engraçada, ele também tem um lado sensível e leal aos amigos. Para um gato brincalhão, que parece estar sempre se divertindo e trazendo sorrisos para quem o observa, esse é um nome que combina perfeitamente.

5. Joey

Joey Tribbiani é o ator carismático e amante de comida, famoso por sua frase “How you doin’?” Ele é extrovertido, adorável e um eterno apaixonado pela vida. Se o seu gato adora mimos , é sociável e não perde a oportunidade de aproveitar uma boa refeição, essa é uma opção perfeita. Além disso, sua natureza despreocupada combina com felinos descontraídos e sempre felizes.

6. Phoebe

Phoebe Buffay é a personagem excêntrica, criativa e independente do grupo. Com seu jeito único e um tanto imprevisível, ela é um espírito livre que encanta a todos com sua autenticidade. Para uma gata que tem uma personalidade marcante, prefere seguir suas próprias regras e parece estar sempre surpreendendo, esse é um nome charmoso e cheio de significado.
Gunther é o nome ideal para gatos que gostam de observar à distância (Imagem: LightField Studios | Shutterstock)
Gunther é o nome ideal para gatos que gostam de observar à distância Crédito: LightField Studios | Shutterstock

7. Gunther

Gunther, o eterno atendente do café Central Perk, é conhecido por sua paixão não correspondida por Rachel e por seu jeito reservado, mas cativante. Para um gato que gosta de observar à distância, mas tem um olhar expressivo e uma presença marcante , essa pode ser uma escolha incrível. É um nome original e perfeito para felinos mais tranquilos.

8. Janice

Janice é uma das personagens mais icônicas, lembrada por sua risada inesquecível e personalidade extravagante. Ela adora ser o centro das atenções. Para uma gata que adora se destacar e que você nunca consegue ignorar, esse é o nome perfeito. Além disso, o som melodioso (ou engraçado) do nome combina com felinas cheias de atitude.

9. Marcel

Marcel é o adorável macaco de estimação de Ross, que cativou os fãs nas primeiras temporadas da série. Ele é travesso, curioso e adora explorar. Para um gato brincalhão , cheio de energia e que parece ter um lado aventureiro, essa é uma escolha divertida e original. Além disso, é perfeito para quem busca um nome diferente e carregado de memória afetiva.

10. Carol

Carol Willick, a ex-esposa de Ross, é uma personagem gentil, paciente e protetora. Ela é sempre equilibrada e busca cuidar das pessoas ao seu redor. Se a sua gata tem um lado carinhoso, é maternal ou gosta de cuidar de outros animais da casa, esse é um nome doce e harmonioso.

11. Emily

Emily Waltham, a segunda esposa de Ross, é elegante e sofisticada, com um charme britânico inconfundível. Para uma gata de personalidade refinada e que exala classe, essa é uma escolha excelente. É um nome ideal para quem deseja algo simples, mas carregado de charme.

12. Mike

Mike Hannigan, o marido de Phoebe, é uma figura amável, gentil e cheia de humor discreto. Ele é um grande apoiador e sempre coloca os outros em primeiro lugar. Para um gato tranquilo, leal e que parece ser o “equilíbrio” da casa, esse é um nome adorável e acolhedor.

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