O basset hound é uma raça que carrega uma história rica e fascinante. Desenvolvido na França medieval, acredita-se que tenha sido criado por monges para auxiliar na caça em terrenos densos e de difícil acesso. Sua habilidade para manter o nariz rente ao chão e seguir rastros era essencial para a captura de presas como lebres.
Mais tarde, a raça foi refinada na Grã-Bretanha, ganhando a aparência atual e um desempenho ainda mais impressionante. Segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), o basset hound é conhecido por sua resistência e instinto de matilha, sendo um caçador incansável e um excelente companheiro para famílias.
Abaixo, confira 4 características do cachorro da raça basset hound!
1. Aparência física
O basset hound é inconfundível por sua estrutura física única. Com pernas curtas e um corpo alongado, ele mede entre 33 e 38 cm na altura da cernelha. Sua pelagem curta e densa é lisa ao toque, frequentemente encontrada em cores como tricolor (preto, branco e marrom) ou bicolor (limão e branco).
Suas orelhas longas e finas, inseridas abaixo da linha dos olhos, são extremamente sensíveis, enquanto os olhos em formato de losango conferem uma expressão séria – ou cabisbaixa – e, ao mesmo tempo, cativante. O focinho é grande, facilitando o farejamento.
2. Temperamento e personalidade
Dócil e afetuoso, o basset hound é um verdadeiro charme canino. Segundo a CBKC, é um cachorro plácido, com instinto de matilha e comportamento amigável. Não apresenta agressividade ou timidez excessiva, sendo uma escolha ideal para tutores que buscam um animal tranquilo, companheiro e amoroso.
Apesar de sua natureza serena – ele adora passar horas descansando no colo ou na cama –, é determinado e perseverante, características que refletem sua origem como caçador farejador. Além disso, é um cachorro que se adapta bem à vida em família e convive de maneira harmoniosa com outros pets . Inclusive, não gosta de ficar sozinho.
3. Cuidados com saúde e alimentação
Embora seja uma raça saudável, o basset hound exige cuidados específicos devido à sua conformação física. A coluna longa e as pernas curtas o tornam suscetível a problemas como hérnias de disco, especialmente se houver excesso de peso ou esforço físico inadequado. Portanto, é importante evitar saltos e atividades que possam sobrecarregar suas articulações.
Quanto à alimentação, ela deve ser equilibrada e ajustada às necessidades individuais do cão, considerando idade, peso e nível de atividade . Além disso, visitas regulares ao veterinário ajudam a garantir uma vida longa e saudável ao animal.
4. Educação e socialização
O basset hound é um cachorro inteligente , mas também conhecido por sua teimosia. Por isso, o adestramento deve ser conduzido com paciência e reforço positivo, utilizando recompensas para incentivar comportamentos desejados.
A socialização precoce, por sua vez, é fundamental para ele desenvolver um temperamento equilibrado e confiante. Como possui um faro extremamente aguçado, é essencial garantir passeios seguros, pois ele pode se distrair facilmente com cheiros interessantes e seguir rastros sem perceber o ambiente ao redor.