O basset hound é um cachorro que se destaca pela aparência e comportamento Crédito: Imagem: Marcelino Pozo Ruiz | Shutterstock

O basset hound é uma raça que carrega uma história rica e fascinante. Desenvolvido na França medieval, acredita-se que tenha sido criado por monges para auxiliar na caça em terrenos densos e de difícil acesso. Sua habilidade para manter o nariz rente ao chão e seguir rastros era essencial para a captura de presas como lebres.

Mais tarde, a raça foi refinada na Grã-Bretanha, ganhando a aparência atual e um desempenho ainda mais impressionante. Segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), o basset hound é conhecido por sua resistência e instinto de matilha, sendo um caçador incansável e um excelente companheiro para famílias.

Abaixo, confira 4 características do cachorro da raça basset hound!

1. Aparência física

O basset hound é inconfundível por sua estrutura física única. Com pernas curtas e um corpo alongado, ele mede entre 33 e 38 cm na altura da cernelha. Sua pelagem curta e densa é lisa ao toque, frequentemente encontrada em cores como tricolor (preto, branco e marrom) ou bicolor (limão e branco).

Suas orelhas longas e finas, inseridas abaixo da linha dos olhos, são extremamente sensíveis, enquanto os olhos em formato de losango conferem uma expressão séria – ou cabisbaixa – e, ao mesmo tempo, cativante. O focinho é grande, facilitando o farejamento.

2. Temperamento e personalidade

Dócil e afetuoso, o basset hound é um verdadeiro charme canino. Segundo a CBKC, é um cachorro plácido, com instinto de matilha e comportamento amigável. Não apresenta agressividade ou timidez excessiva, sendo uma escolha ideal para tutores que buscam um animal tranquilo, companheiro e amoroso.

Apesar de sua natureza serena – ele adora passar horas descansando no colo ou na cama –, é determinado e perseverante, características que refletem sua origem como caçador farejador. Além disso, é um cachorro que se adapta bem à vida em família e convive de maneira harmoniosa com outros pets ​. Inclusive, não gosta de ficar sozinho.

O basset hound precisa de cuidados especiais devido à sua estrutura física Crédito: Imagem: Daria Shvetcova | Shutterstock

3. Cuidados com saúde e alimentação

Embora seja uma raça saudável, o basset hound exige cuidados específicos devido à sua conformação física. A coluna longa e as pernas curtas o tornam suscetível a problemas como hérnias de disco, especialmente se houver excesso de peso ou esforço físico inadequado. Portanto, é importante evitar saltos e atividades que possam sobrecarregar suas articulações.

Quanto à alimentação, ela deve ser equilibrada e ajustada às necessidades individuais do cão, considerando idade, peso e nível de atividade . Além disso, visitas regulares ao veterinário ajudam a garantir uma vida longa e saudável ao animal.

4. Educação e socialização

O basset hound é um cachorro inteligente , mas também conhecido por sua teimosia. Por isso, o adestramento deve ser conduzido com paciência e reforço positivo, utilizando recompensas para incentivar comportamentos desejados.