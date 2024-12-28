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Cinema

'O Auto da Compadecida 2' é a maior estreia de um filme nacional desde a pandemia

Continuação fez R$ 4 milhões e levou 394 mil espectadores aos cinemas em seu primeiro dia em cartaz no circuito nacional
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Dezembro de 2024 às 08:42

Cena do filme 'O Auto Da Compadecida 2', de Guel Arraes e Flávia Saraiva
Cena do filme 'O Auto Da Compadecida 2', de Guel Arraes e Flávia Saraiva Crédito: Laura Campanella/Divulgação
O filme "O Auto da Compadecida 2" obteve a maior bilheteria de estreia de um filme brasileiro desde o início da pandemia de Covid-19. A produção chegou aos cinemas na última quarta-feira (25) e fez R$ 4 milhões no primeiro dia em cartaz, com mais de 394 mil espectadores. A informação vem do Comscore Movies Brasil.
No ranking geral de bilheteria, a produção dirigida por Guel Arraes e Flávia Saraiva ficou atrás de "Sonic 3: O Filme", que se manteve na liderança. A distribuição é da H2O Filmes.
Continuação do filme de 2000, que por sua vez reformulava uma minissérie para o formato de longa-metragem, "O Auto da Compadecida 2" é protagonizado por Matheus Nachtergaele e Selton Mello. O elenco conta ainda com Virginia Cavendish, Humberto Martins e Eduardo Sterblitch, além de Taís Araujo no papel da Compadecida.

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