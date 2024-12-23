Manguinhos é cenário de filme protagonizado por Valéria Barcellos e Suely Bispo

A Praia de Manguinhos, localizada em Serra, será o cenário de filme! O curta-metragem “Salve, Rainha!”, filmado na primeira quinzena de dezembro, marca a estreia na direção de Estevão Ribeiro, um dos roteiristas da série "Cidade de Deus: A Luta Não Para", da HBO. O projeto é uma parceria com o músico e cineasta Fábio Carvalho e conta com o talento de duas atrizes renomadas da TV Globo: Valéria Barcellos, de Terra e Paixão (2023), e Suely Bispo, de Velho Chico (2016).
A produção, que tem o apoio da Lei Paulo Gustavo, traz à tona uma história profundamente emocional sobre relações familiares e identidade. O enredo acompanha Madalena (Valéria), uma mulher trans que retorna ao vilarejo de onde foi expulsa, com o objetivo de reconstruir os laços com sua irmã, Benedita (Suely). Ela decide se candidatar à vaga de rainha da tradicional banda de congo, que pertenceu à sua família, e, ao longo do filme, enfrentará dilemas sobre pertencimento, aceitação e renovação, com o cenário deslumbrante de Manguinhos servindo como pano de fundo para essa história.
O roteiro é uma homenagem às tradicionais bandas de congo, e, além de Valéria Barcellos, o elenco conta com artistas locais ou radicados no Estado, como o ator e bailarino Elidio Netto. Estevão Ribeiro, que também é autor do roteiro, traz sua visão única sobre as relações familiares e a cultura do Espírito Santo, em uma obra que promete tocar o coração do público.
Valéria Barcellos, além de atriz, é cantora, DJ e ativista dos direitos LGBTQUIAPN+, e Suely Bispo, natural da Bahia e radicada no Espírito Santo, é atriz, poeta e mestre em estudos literários pela Ufes. As duas têm uma história recente em comum: em julho deste ano, Valéria foi apresentadora do Festival de Cinema de Vitória, onde Suely recebeu uma merecida homenagem pelos seus mais de 20 anos de contribuição à cultura brasileira.