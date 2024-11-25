Filme capixaba participa de festival de cinema em Brasília: "Honrar o ES"

Filme "Marraia", do diretor capixaba Diego Scarparo Crédito: Jonas Vaz

O Espírito Santo estará representado na 57ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Com o filme "Marraia", o diretor Diego Scarparo leva a produção capixaba para o Festivalzinho, dedicado ao público infantil. O longa-metragem será exibido no dia 4 de dezembro, às 10h, no Cine Brasília.

Em conversa com HZ, Scarparo revelou ter ficado surpreso com a notícia. “É uma sensação maravilhosa, a ficha demorou para cair. Sei dos pontos altos e baixos do filme, então vejo a carreira dele com maturidade. Porém, quando chegou o e-mail do festival falando sobre o filme, foi muita alegria. É o Festival de Cinema mais tradicional do país. E lá estamos”, disse.

Entre as 153 obras inscritas, sete foram selecionadas para exibição, incluindo três longas e quatro curtas-metragens: "Abá e sua Banda", de Humberto Avelar, "Joãozinho – o Filme", do candango Faustón da Silva, "A Menina e o Flautista", de Lara Dezan, e "Marraia", de Diego Scarparo.

‘Marraia’ foi o projeto mais difícil da minha carreira até então. O Espírito Santo tem talentos que são ‘exportados’ para o Brasil e o mundo. A importância de levar nossa produção é mostrar à sociedade que podemos honrar o ES com nossos filmes e séries, mostrar ao governo e empresas que vale a pena investir em cultura como identidade capixaba e brasileira, e por fim, inspirar as novas gerações de realizadores

Filme "Marraia", do diretor capixaba Diego Scarparo Crédito: Jonas Vaz

As obras selecionadas serão exibidas no Cine Brasília e em escolas públicas das RAs, com sessões abertas ao público, entre 30 de novembro e 7 de dezembro. O Festival de Brasília continua a ser uma vitrine essencial para cineastas e entusiastas do cinema, oferecendo uma programação rica e variada que celebra a criatividade e a diversidade cultural do Brasil.

“‘Marraia’ foi um marco na minha vida e na vida de muita gente. É um filme que inspira e gera reflexão nas famílias por onde passa. E se ele continuar nesse caminho, já cumpre a missão”, finalizou Diego Scarparo.

SOBRE O FILME

No final dos anos 1960, na pitoresca vila de Burarama, os irmãos Marcelo e Lua enfrentam uma derrota épica em um jogo de bola de gude contra Baloni, o melhor jogador da região. Mas Marcelo não aceita o resultado e desafia Baloni para uma revanche. O desafio, porém, tem uma condição: eles devem apostar 300 bolinhas de gude em apenas dez dias.

Marcelo embarca em uma verdadeira saga para conseguir as bolinhas, e nessa jornada, sua inteligência, persistência e caráter são testados. Entre desafios e confusões, ele descobre que essa aventura vai muito além das simples bolinhas de gude. “Marraia” é um filme sobre o amadurecimento, a relação com o tempo e a descoberta do mundo, tanto para crianças quanto para adultos.