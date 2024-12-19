Parque Casa do Governador amplia funcionamento e traz novidades para 2025

Parque Cultural Casa do Governador Crédito: Secult

O Parque Cultural Casa do Governador, na Praia da Costa, em Vila Velha, agora está aberto ao público durante toda a semana em horário ampliado. Agora o espaço ficará aberto a visitas de terça-feira a domingo, das 8h às 17h. Para o fim do ano, o local entra em recesso dia 24 de dezembro e volta a funcionar a partir do dia 02 de janeiro de 2025.

A administração do Parque Cultural adianta que 2025 será recheado de novidades, com a inclusão de novas obras artísticas e uma programação ampliada. Oficinas de arte, experiências gastronômicas, ações de incentivo à leitura, atividades educativas para crianças e shows com artistas locais e nacionais são algumas das atrações previstas.

O Parque Cultural Casa do Governador recebe neste domingo (7) o Festival "Parque Aberto" Crédito: Lorenzo Savergnini

De acordo com Fred Mascarenhas, coordenador do Parque Cultural, a iniciativa busca transformar o local em uma referência cultural no estado. “O Parque Cultural Casa do Governador está vivendo uma nova fase, com foco em se tornar referência em arte, sustentabilidade e educação”, destacou. Além de fomentar o turismo no Espírito Santo, o projeto visa fortalecer laços comunitários e promover impacto social duradouro.

ACESSO E FUNCIONAMENTO

Para visitar, é necessário retirar ingresso por meio da plataforma INTI ou no site oficial do parque. Os visitantes podem optar por:

Passaporte Diário: Garantir o ingresso para um dia específico

Garantir o ingresso para um dia específico Passaporte Mensal: Uma opção para quem deseja frequentar o parque ao longo de 30 dias consecutivos

O Parque Cultural Casa do Governador está aberto para visitação Crédito: Divulgação/Secult

VISITAÇÕES MEDIADAS PARA GRANDES GRUPOS



Grupos maiores podem agendar visitações mediadas para explorar o parque com mais profundidade. O agendamento pode ser feito pelo telefone (27) 4042-0626 ou no e-mail: [email protected] . Os horários de visitação mediada são de quarta a sexta-feira, às 8h30, 10h30 e 13h30.

O PARQUE

Localizado na Residência Oficial do Governo do Estado, o Parque Cultural Casa do Governador foi inaugurado em maio de 2022, com o propósito de valorizar a produção cultural local. Hoje, é reconhecido como a maior galeria de arte a céu aberto do Espírito Santo, abrigando 32 obras de arte, entre permanentes e temporárias, incluindo esculturas, instalações e obras site-specific.

Com uma área de 93 mil metros quadrados, o parque conta com uma infraestrutura gerida em conjunto pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e pela Secretaria do Governo (SEG). O espaço, de visitação gratuita, promove uma interação entre arte contemporânea e natureza, organizada em três eixos temáticos: ambiental, histórico e artístico.

Obras artísticas do Parque Cultural Casa do Governador Crédito: Tayson Felix/Divulgação

HORÁRIOS

Público geral

Terça-feira a domingo, das 8h às 17h

Última entrada às 16h

Entrada gratuita





Visitas mediadas em grupo

Com agendamento: Quarta-feira a sexta-feira, às 8h30, 10h30, 13h30

Sem agendamento: Quarta-feira a sábado, às 15h30. Domingos e feriados às 10h

Parque Cultural Casa do Governador e suas novas obras artísticas Crédito: Tayson Felix/Divulgação

REGRAS DO PARQUE

Para garantir conforto e segurança aos visitantes, bem como preservar o local, conheça as regras do evento no Parque Cultural Casa do Governador:

É proibida a entrada com bebidas alcoólicas;

É proibido retirar plantas do parque;

Não é permitido alimentar os animais;

Temos fumódromo disponível, direcione-se ao local indicado;

Não é permitido utilizar a área da praia, atente-se aos limites sinalizados;

Não é permitido entrar de biquíni e sunga de praia;

É permitido entrar com cães, desde que devidamente na coleira;

É permitida a entrada com bicicletas, mas não é permitido pedalar dentro do parque;

As obras de arte são nosso patrimônio, ajude-nos a preservá-las. Tenha cuidado ao interagir.

SERVIÇO