Os bastidores do encontro do governador Casagrande e Papa Francisco

"Um dia marcante para o Espírito Santo e para nossa fé". disse o governador Renato Casagrande sobre sua audiência com o Papa Francisco, no sábado (09), no Vaticano, Itália.
A autoridade máxima do Estado presenteou o Papa com uma obra de arte da imagem do Santo Anchieta, que foi canonizado pelo Papa Francisco. A obra foi criada pelo artista plástico capixaba, Ivan Coelho. A imagem do Santo Anchieta é de madeira com detalhes em aço, simbolizando as riquezas do Estado.
Durante o encontro de 30 minutos, Casagrande estava acompanhado da primeira-dama Virgínia Casagrande e dos assessores Adriano Zucolotto e Giovani Pagotto e da chefe do cerimonial do Governo do ES, Stella Miranda. O encontro foi solicitado pelo arcebispo de Vitória, Dom Dario, e pelo bispo auxiliar, Dom Andherson Franklin, junto à Nunciatura, que representa a Santa Sé no Brasil.
Casagrande falou sobre as mudanças climáticas, tema em que o Santo Padre se mostrou profundamente preocupado, principalmente com o degelo do Polo Norte. O governador capixaba também apresentou à Francisco alguns símbolos do Espírito Santo, como: a Festa da Penha; o Convento da Penha, santuário religioso franciscano, mesma ordem do Papa; o Palácio Anchieta; e o Santuário de José de Anchieta, que fica na cidade de Anchieta, localizada na microrregião Litoral Sul do Estado.
O mandatário capixaba também apresentou a Bandeira do Espírito Santo, explicando ao Papa que a frase "Trabalha e Confia" é um resumo da frase dita por Santo Inácio de Loyola e comentou sobre as cores, que homenageam o manto de Nossa Senhora da Penha. O Santo Padre abençoou a bandeira que agora ficará exposta no Gabinete do Governador, no Palácio Anchieta.