Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Os bastidores do encontro do governador Casagrande e Papa Francisco

Publicado em
13 nov 2024 às 11:23
Adriano Zucolotto, governador Renato Casagrande, Papa Francisco, Virgínia Casagrande, Giovani Pagotto e Stella Miranda
Adriano Zucolotto, governador Renato Casagrande, Papa Francisco, Virgínia Casagrande, Giovani Pagotto e Stella Miranda:  na Biblioteca Privada do Palácio Apostólico São Damásio, no Vaticano Crédito: Governo do ES
"Um dia marcante para o Espírito Santo e para nossa fé". disse o governador Renato Casagrande sobre sua audiência com o Papa Francisco, no sábado (09), no Vaticano, Itália. A autoridade máxima do Estado presenteou o Papa com uma obra de arte da imagem do Santo Anchieta, que foi canonizado pelo Papa Francisco. A obra foi criada pelo artista plástico capixaba, Ivan Coelho. A imagem do Santo Anchieta é de madeira com detalhes em aço, simbolizando as riquezas do Estado.
Durante o encontro de 30 minutos, Casagrande estava acompanhado da primeira-dama Virgínia Casagrande e dos assessores Adriano Zucolotto e  Giovani Pagotto e da chefe do cerimonial do Governo do ES, Stella Miranda.  O encontro foi solicitado pelo arcebispo de Vitória, Dom Dario, e pelo bispo auxiliar, Dom Andherson Franklin, junto à Nunciatura, que representa a Santa Sé no Brasil.
Casagrande falou sobre as mudanças climáticas, tema em que o Santo Padre se mostrou profundamente preocupado, principalmente com o degelo do Polo Norte. O governador capixaba também apresentou à Francisco alguns símbolos do Espírito Santo, como: a Festa da Penha; o Convento da Penha, santuário religioso franciscano, mesma ordem do Papa; o Palácio Anchieta; e o Santuário de José de Anchieta, que fica na cidade de Anchieta, localizada na microrregião Litoral Sul do Estado.
O mandatário capixaba também apresentou a Bandeira do Espírito Santo, explicando ao Papa que a frase "Trabalha e Confia" é um resumo da frase dita por Santo Inácio de Loyola e comentou sobre as cores, que homenageam o manto de Nossa Senhora da Penha. O Santo Padre abençoou a bandeira que agora ficará exposta no Gabinete do Governador, no Palácio Anchieta.
"Brinquei com o Papa que existe uma curiosidade que todo ano com final 4, um time inédito ganha a Libertadores. Em 2014,  foi o San Lorenzo, time do Papa, e nesse ano pode ser o Botafogo, meu time. Daí o Papa riu e perguntou: quem é melhor, Pelé ou Maradona?.  Eu respondi, mas a resposta é um segredo Papal rsrs"
Papa Francisco e Governador Renato Casagrande
Papa Francisco e Governador Renato Casagrande Crédito: Governo do ES
Governador Renato Casagrande, Papa Francisco e Virgínia Casagrande
Governador Renato Casagrande, Papa Francisco e Virgínia Casagrande Crédito: Governo do ES
"Papa me disse que para tomar as decisões na vida temos que usar a cabeça, o coração e as mãos. A cabeça pra pensar, o coração para sentir e as mãos para fazer."

A OBRA DE IVAN COELHO

O artista capixaba Ivan Coelho é o autor da obra que foi entregue ao Papa Francisco
O artista capixaba Ivan Coelho é o autor da obra que foi entregue ao Papa Francisco Crédito: Divulgação
Governador Renato Casagrande e o artista Ivan Coelho com a obra que foi entregue ao Papa Francisco
No Palácio Anchieta, o governador Renato Casagrande e o artista Ivan Coelho com a obra que foi entregue ao Papa Francisco Crédito: Divulgação

