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História

Casarão do 1° governador do ES vira atração turística em Santa Leopoldina

Revitalização buscou unir o passado ao presente, mantendo elementos arquitetônicos originais e a inserção de toques modernos, como um bistrô
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 13 de Dezembro de 2024 às 08:51

Santa Leopoldinahistórico da Vila do Barão
Casarão histórico da Vila do Barão Crédito: Rafael Teixeira
A Região dos Imigrantes ganhou um novo atrativo turístico neste mês: o Casarão Histórico da Vila do Barão. Localizado em Santa Leopoldina, o casarão onde o primeiro governador do Espírito Santo, Afonso Cláudio, nasceu foi restaurado e oficialmente aberto ao público. Entre as curiosidades, um bistrô estruturado e sua arquitetura colonial.
O local fica dentro da Fazenda Barão do Império e integra a Rota Turística das Três Santas - que inclui também Santa Teresa e Santa Maria de Jetibá. A revitalização do casarão buscou unir o passado ao presente, mantendo elementos arquitetônicos originais e a inserção de toques modernos.
Um desses exemplos é o bistrô. O ambiente, que ainda não está em operação, promete unir gastronomia e cultura no próximo ano. A visitação acontece de segunda a sexta, das 8h às 18h, e nos sábados, domingos e feriados, das 8h às 16h. A reforma faz parte do projeto de um Condomínio Fazenda, que traz um novo conceito imobiliário para o Estado.
Bistrô do Casarão histórico da Vila do Barão
Bistrô do Casarão histórico da Vila do Barão Crédito: Rafael Teixeira
Com 211 anos de existência, o Casarão Histórico da Vila do Barão, em Barra de Mangaraí, Santa Leopoldina, resgata capítulos marcantes da história do Espírito Santo. Construído em 1813 como parte das sesmarias do Tenente Francisco José de Barros Lima, o imóvel testemunhou o surgimento de importantes movimentos políticos e sociais no Brasil.

LENDAS

Algumas histórias curiosas também cercam o local. Rumores falam sobre um tesouro escondido no casarão, aumentando o fascínio que o lugar exerce sobre moradores e turistas. Seja verdade ou lenda, o espaço continua sendo um elo vivo com o passado, além de ser um novo espaço para eventos culturais e ensaios fotográficos.

MEMÓRIA DE AFONSO CLÁUDIO

O casarão também é um memorial à trajetória de Afonso Cláudio, que nasceu no local em 2 de agosto de 1859. Filho de produtores rurais, destacou-se como abolicionista, jornalista, jurista e o primeiro governador do estado após a proclamação da República. Sua história é um lembrete das lutas e transformações que moldaram o Espírito Santo.
Bistrô do Casarão histórico da Vila do Barão, em Santa Leopoldina
Bistrô do Casarão histórico da Vila do Barão, em Santa Leopoldina Crédito: Rafael Teixeira

SERVIÇO

  • Casarão Histórico da Vila do Barão
  • Onde: Rod. José Sette, Km 29 - Barra do Mangaraí, Santa Leopoldina
  • Funcionamento: Segunda a sexta - 8h às 18h / Sábado, domingo e feriados - 8h às 16h
  • Telefone: (27) 4042-0809

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