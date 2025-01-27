Saiba quem está no segundo Paredão do 'BBB 25'

Vitória Strada e Mateus Crédito: Reprodução TV Globo

Neste domingo, 26, foi formado o segundo Paredão do Big Brother Brasil 2025. Vitória Strada e Mateus, Edilberto e Raissa e Diego e Daniele Hypolito são as três duplas que vão disputar a preferência do público pela permanência na casa. O resultado será conhecido na terça-feira, 28.

A formação do Paredão começou a ganhar forma depois que Diogo Almeida e Vilma foram vencedores da Prova do Líder na quinta-feira, 23. Na sexta, eles escolheram três duplas para o Na Mira do Líder: Camilla e Thamiris, Vitória Strada e Mateus e Aline e Vinícius. Neste domingo, os líderes indicaram Vitória Strada e Mateus para disputar a berlinda.

A segunda vaga no Paredão foi definida neste domingo, após Camilla atender ao Big Fone (ele já havia tocado no sábado, mas foi anulado). Com isso, a dupla Camilla e Thamiris garantiu imunidade e indicou Edilberto e Raissa para brigar pela permanência na casa.

A terceira dupla a disputar a berlinda foi a que recebeu o voto de desempate dos líderes Diogo e Vilma. As duplas Diego e Daniele Hypolito e Eva e Renata tiveram cada uma quatro votos da casa. Os líderes desempataram indicando Diego e Daniele Hypolito para o Paredão.

Já Delma e Guilherme foi a dupla escolhida pelo contragolpe de Ed e Raissa, dupla indicada por Camilla e Thamiris, ao atender ao Big Fone, formando assim as quatro duplas do Paredão.

Como foi a Prova bate-volta

Com as quatro duplas definidas, foi a vez de disputar a prova Bate-Volta. Exceto Vitória Strada e Mateus, indicados pelos líderes, as demais duplas tiveram uma última chance de escapar do Paredão. A prova de sorte com um total de três etapas consistia em entrar em cabines e tocar na tela de um celular gigante. Se o aplicativo do Kwai estivesse baixado, a dupla recebia uma chuva de papel picado passava de fase; caso contrário, levava um banho de meleca e permanecia na mesma fase.