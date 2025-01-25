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Dia de festa

BBB 25: Madrugada teve críticas ao funk carioca e medo do Paredão

Os brothers curtiram a festa ao som de Tierry, Gustavo Mioto e Luan Pereira.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Janeiro de 2025 às 13:50


Festa do BBB 25
Os brothers curtiram a festa ao som de Tierry, Gustavo Mioto e Luan Pereira Crédito: Reprodução TV Globo
A madrugada deste sábado, 25, no BBB 25 foi de muita animação, coreografia e medo do Paredão. Os brothers curtiram a festa ao som de Tierry, Gustavo Mioto e Luan Pereira. A animação, no entanto, deu espaço para duras críticas ao funk carioca, acerto de contas e até mesmo medo de se apaixonar.

Confira o resumo da madrugada

Solteiro não trai

 A festa ficou animada com os hits de Tierry, Gustavo e Luan. Os brothers acompanharam as letras das músicas dos artistas.
O show acabou mas a festa estava só começando no BBB 25 e os participantes do reality se divertiram na pista de dança.

Amor no alvo

Após trocar flertes com Diogo no Show de Quarta, Aline foi parar na Mira do Líder. A sister foi entender a escolha do ator e ficou sabendo de suas diferenças com Vinícius, dupla da baiana na competição.
Por outro lado, a mira e as pontuações do líder não interferiram na amizade de Aline e Vinicius. Ao som de Iza, os dois mostraram sincronia na pista de dança.
Aline decidiu contar a Vinícius sobre a conversa que teve com Diogo e os dois tentaram descobrir de onde surgiu o incômodo do líder.

Nosso sonho

O clássico de Claudinho e Buchecha uniu os brothers em uma rodinha e eles cantaram juntos.
No decorrer da festa, os gêmeos João Pedro e João Gabriel não curtiram a playlist de funk escolhida pela produção e fizeram duras críticas ao gênero musical. A fala da dupla repercutiu nas redes sociais.

Dividido

Vitória Strada conversa com Maike sobre suas intenções com Giovanna. O brother elogia a sister, mas confessa que tem medo de se envolver.

Paredão e Climão

Camilla acredita que ela e Thamiris serão a escolha do Líder no Paredão. Os brothers comentaram sobre a escolha de Diogo em colocar Aline na mira. Os dois protagonizaram momentos românticos na última festa da casa.
A dupla Guilherme e Dona Delma curtiram a festa até o amanhecer. Às 5horas, os brothers ainda brincavam e cantavam na pista de dança. Antes da festa acabar, Diogo e Aline dançaram juntinhos e mostraram sintonia.

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