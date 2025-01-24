Ex-BBB Arthur Picoli muda o visual com transplante capilar e de barba

Ex-BBB Arthur Picoli passa por transformação estética com transplante de cabelo e de barba Crédito: Divulgação/Dr. Marcos Mendes

O capixaba Arthur Picoli está de visual novo. Aos 30 anos, o ex-participante do BBB 21 investiu em um procedimento estético que sempre esteve nos seus planos: um transplante de cabelo e barba. Ele publicou em seu Instagram um vídeo mostrando as preparações para o transplante.

"Após o reality, com toda a exposição, passei a olhar ainda mais para isso. Não via meu cabelo como pouco, mas as entradas me incomodavam, e ter uma barba mais cheia foi um sonho que não consegui realizar naturalmente", revelou Arthur. Agora, ele exibe um visual mais marcante, com fios mais preenchidos e uma barba volumosa.

O transplante foi realizado pelo tricologista Dr. Marcos Mendes, que detalhou particularidades dos procedimentos. No caso do cabelo, as unidades foliculares foram retiradas da parte posterior da cabeça e implantadas nas áreas de menor densidade, respeitando a direção natural dos fios. Já o transplante de barba exigiu uma abordagem específica, com atenção à direção e ao ângulo de implantação para um resultado natural.