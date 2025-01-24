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Cuidados

Ex-BBB Arthur Picoli muda o visual com transplante capilar e de barba

Capixaba de Conduru surpreendeu os seguidores ao publicar um vídeo realizando os procedimentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Janeiro de 2025 às 15:03

Ex-BBB Arthur Picoli passa por transformação estética com transplante de cabelo e de barba
Ex-BBB Arthur Picoli passa por transformação estética com transplante de cabelo e de barba Crédito: Divulgação/Dr. Marcos Mendes
O capixaba Arthur Picoli está de visual novo. Aos 30 anos, o ex-participante do BBB 21 investiu em um procedimento estético que sempre esteve nos seus planos: um transplante de cabelo e barba. Ele publicou em seu Instagram um vídeo mostrando as preparações para o transplante. 
"Após o reality, com toda a exposição, passei a olhar ainda mais para isso. Não via meu cabelo como pouco, mas as entradas me incomodavam, e ter uma barba mais cheia foi um sonho que não consegui realizar naturalmente", revelou Arthur. Agora, ele exibe um visual mais marcante, com fios mais preenchidos e uma barba volumosa.

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O transplante foi realizado pelo tricologista Dr. Marcos Mendes, que detalhou particularidades dos procedimentos. No caso do cabelo, as unidades foliculares foram retiradas da parte posterior da cabeça e implantadas nas áreas de menor densidade, respeitando a direção natural dos fios. Já o transplante de barba exigiu uma abordagem específica, com atenção à direção e ao ângulo de implantação para um resultado natural.
Arthur também segue uma rotina rigorosa de cuidados no pós-operatório. Entre as recomendações, estão evitar exposição ao sol, manter uma dieta equilibrada e utilizar produtos específicos para fortalecer os fios. Veja o momento abaixo:

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