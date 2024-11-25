Arthur Picoli volta a morar em Conduru no ES: “Mudanças fazem parte da vida”

O ex-BBB Arthur Picoli voltou a morar em Conduru Crédito: Reprodução/Instagram/@arthurpicoli

O ex-BBB Arthur Picoli decidiu retornar às suas origens. O capixaba, que ficou conhecido no Big Brother Brasil como ‘Arthur Picoli de Conduru’, de fato, voltou a morar no pequeno distrito de Cachoeiro de Itapemirim, localizado no Sul do Espírito Santo.

Nas redes sociais, Arthur fez uma postagem mostrando o processo da sua mudança de São Paulo para o ES. “Mudanças fazem parte da vida”, escreveu na legenda do post - que também foi uma publicidade de uma empresa de transporte de mudança.

Quem fez questão de deixar uma mensagem nos comentários foi a namorada, a também ex-BBB Ivy Moraes. “Te ver feliz me faz ainda mais feliz. Delícia demais tá pertinho da família. Uma nova etapa de muito mais amor”, escreveu.

Outros internautas também deixaram comentários para o capixaba. “Melhor coisa voltar para perto dos seus. Imagino a felicidade dos seus pais terem o filho perto”, disse um seguidor. “Fico feliz pelo seu retorno a Conduru”, escreveu outro.

Neste final de semana, Arthur publicou alguns stories em terras capixabas. Entre as postagens, o ex-BBB fez registros na igreja, neste domingo (24), além de fotos dos cachorros e uma selfie no quintal de casa.