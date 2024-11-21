Jonas e outros ex-BBBs curtem despedida de solteiro e dia de praia no ES

Ex-BBBs Jonas, Breno e André Martinelli curtem dia no ES Crédito: Reprodução/Instagram/@jonassulzbach/@andremartinelli

Pode até parecer um reencontro de ex-BBBs, mas alguns ex-brothers e sisters desembarcaram nesta quarta-feira (20) em terras capixabas. O motivo? Aparentemente, um casamento na Capital. Entre os famosos, Jonas Sulzbach, Breno Simões, Paula Amorim e André Martinelli - representante do ES.

Todos os ex-BBBs estão hospedados em um hotel na Ilha do Boi, em Vitória. Foram recepcionados com alguns mimos no quarto e já de cara, elogiaram a vista. “Chegamos no hotel, aqui em Vitória, no Espírito Santo. Agora, se liguem na minha vista nos próximos dias. Que lugar maravilhoso!”, disse Jonas.

Já o casal Breno Simões e Paula Amorim, ambos do BBB 18, trouxeram o filho Theo para conhecer Vitória. E ainda na tarde desta quarta-feira (20), Breno se juntou aos amigos ex-BBBs em um beach club na praia da Curva da Jurema.

O casal Breno Simões e Paula Amorim publicaram imagens da praia Crédito: Reprodução/Instagram/@brenosimoes/@paulaamorim

“Celebrando o casamento desse irmão”, escreveu o capixaba André Martinelli em uma foto no Instagram com diversos amigos. Segundo a postagem, o amigo que irá se casar no Estado se chama Igor Batista.

Já Paula Amorim decidiu curtir uma praia com o filho e depois foi para a despedida de solteira de uma amiga. A médica Aline Baffa reuniu algumas amigas para um chá de lingerie, com direito a muitos drinks e brincadeiras.

Ex-BBBs curtem dias de festa no Estado Crédito: Reprodução/Instagram/@jonassulzbach/@paulaamorim