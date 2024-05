Capixaba Arthur Picoli e Ivy Moraes vão a jogo do Flamengo com camisas personalizadas

Ivy Moraes e Arthur Picoli, os apaixonados do momento, decidiram curtir o jogo do Flamengo na Libertadores de uma forma super divertida e personalizada! Na noite de terça-feira (28), o casal de ex-BBBs, Ivy, de 32 anos, e Arthur, de 29 anos, assistiu à vitória do Flamengo sobre o Millonarios da Colômbia por 3 a 0, vestindo camisas do time com mensagens engraçadas nas costas.



As camisas, presente de Arthur para Ivy, formavam uma dupla imbatível: a dele dizia "tenho dona" e a dela respondia "eu sou a dona". Durante a partida, eles não economizaram nos beijos, e Arthur até brincou que Ivy é pé-quente, já que o time ganhou!