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MC Binn diz que vai iniciar um novo tratamento contra ansiedade: 'Se agravou na casa do BBB 24'

Dois meses depois do fim do BBB 24, MC Binn decidiu fazer um tratamento contra ansiedade.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Maio de 2024 às 08:28

Mc Binn ex-bbb 2024
Mc Binn ex-bbb 2024 Crédito: reprodução instagram @mcbinn
Dois meses depois do fim do BBB 24, MC Binn decidiu fazer um tratamento contra ansiedade. Nesta segunda-feira (27), ele contou para seus seguidores que continua lutando contra a doença e que irá precisar cuidar de alguns problemas que se agravaram após a participação do reality da Globo.
"Família! Vou começar um tratamento para alguns tiques de ansiedade que surgiram durante o tempo que estava no BBB e outros que eu já tinha antes de entrar, mas que se agravaram no período que estava na casa. Hoje estou de boa, porém preferi fazer o tratamento", escreveu o funkeiro em uma rede social.
Binn já tinha se pronunciado sobre as crises que teve no programa: "Lá dentro [do reality show] descobri que eu tive algumas crises de ansiedade e que foram geradas não só pelo estresse, mas também pela saudade, pelas preocupações e outras coisas mais", explicou o cantor que foi o décimo sétimo eliminado da atração. Ele recebeu 80,34% dos votos no confronto direto contra Davi (19,66%).
O cantor também chegou a encorajar as pessoas que enfrentam desafios semelhantes a não desistirem. "Então, jamais na sua vida deixe de lutar, tá?".

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