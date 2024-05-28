MC Binn diz que vai iniciar um novo tratamento contra ansiedade: 'Se agravou na casa do BBB 24'

Mc Binn ex-bbb 2024 Crédito: reprodução instagram @mcbinn

Dois meses depois do fim do BBB 24, MC Binn decidiu fazer um tratamento contra ansiedade. Nesta segunda-feira (27), ele contou para seus seguidores que continua lutando contra a doença e que irá precisar cuidar de alguns problemas que se agravaram após a participação do reality da Globo.

"Família! Vou começar um tratamento para alguns tiques de ansiedade que surgiram durante o tempo que estava no BBB e outros que eu já tinha antes de entrar, mas que se agravaram no período que estava na casa. Hoje estou de boa, porém preferi fazer o tratamento", escreveu o funkeiro em uma rede social.

Binn já tinha se pronunciado sobre as crises que teve no programa: "Lá dentro [do reality show] descobri que eu tive algumas crises de ansiedade e que foram geradas não só pelo estresse, mas também pela saudade, pelas preocupações e outras coisas mais", explicou o cantor que foi o décimo sétimo eliminado da atração. Ele recebeu 80,34% dos votos no confronto direto contra Davi (19,66%).