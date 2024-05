Capixaba Richarlison visita família da namorada no Paraná: "Conhecer a sogra"

Richarlison visita família da namorada Amanda Araújo no Paraná. Crédito: Instagram/Reprodução

O amor está no ar! O jogador Richarlison está no Brasil e foi conhecer a família da namorada Amanda Araújo, que é modelo e estudante de direito. Diretamente de Maringá, no Paraná, o atleta de Nova Venécia compartilhou no seu Instagram alguns cliques ao lado da sogra Luciana Araújo e seus parentes.



"Fui lá conhecer a sogra", escreveu o jogador ao republicar no seu story uma foto ao lado da mãe de sua amada. Do lado de lá, Luciana fez um post com diversos elogios ao capixaba. "Foi muito gostoso e especial ter você em nossa casa Richarlison, bem vindo a nossa família! Bom retorno e até breve meus queridos!"

A família se reuniu na tarde deste domingo no Paraná para receber o atleta. E claro, rolou muito churrasco, música, jogos de videogame e a criançada até aproveitou para "jogar uma bola" ao lado do jogador do Tottenham, em uma quadra no condomínio que moram.

Richarlison posa ao lado de sua sogra Luciana Araújo. Crédito: Instagram/Divulgação

Richarlison que costuma ser bem reservado sobre sua vida pessoal nas redes sociais, chocou a internet em janeiro deste ano ao postar um vídeo de uma trend de casal no TikTok em homenagem a Amanda. Relembre o momento completo na matéria de HZ.

O casal foi visto junto pela primeira vez nas férias do jogador no Brasil, em julho de 2023. Eles viajaram para o Nordeste brasileiro com amigos e visitaram lugares como Canoa Quebrada e Jericoacoara. Confira mais um clique do atleta ao lado da família de sua amada.

Richarlison e Amanda Araújo ao lado de seus familiares. Crédito: Divulgação/Instagram

