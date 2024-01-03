Vídeo: Richarlison faz declaração inusitada para a namorada e diverte seguidores

O amor está no ar para Richarlison, jogador do Tottenham, na Inglaterra. Conhecido por ser mais reservado sobre sua vida amorosa nas redes sociais, o capixaba oficializou o relacionamento com Amanda Araujo em um vídeo inusitado de uma trend de casal no TikTok. O que realmente divertiu os seguidores foi a forma com que ele fez sua "declaração".

No vídeo, as imagens mostram uma galinha colocando um ovo que cai de um telhado, e assim "nasce" a foto do casal, ao som de uma música que diz “Eu sou homem de uma mulher só, só quero ser feliz com o meu xodó”. Na legenda do post, Richarlison apenas marcou o perfil de Amanda do TikTok.