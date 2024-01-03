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Trend de casal

Vídeo: Richarlison faz declaração inusitada para a namorada e diverte seguidores

Jogador capixaba publicou trend de casal em vídeo com a influenciadora e estudante de Direito Amanda Araujo nas redes sociais; assista
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 03 de Janeiro de 2024 às 13:25

O amor está no ar para Richarlison, jogador do Tottenham, na Inglaterra. Conhecido por ser mais reservado sobre sua vida amorosa nas redes sociais, o capixaba oficializou o relacionamento com Amanda Araujo em um vídeo inusitado de uma trend de casal no TikTok. O que realmente divertiu os seguidores foi a forma com que ele fez sua "declaração".
No vídeo, as imagens mostram uma galinha colocando um ovo que cai de um telhado, e assim "nasce" a foto do casal, ao som de uma música que diz “Eu sou homem de uma mulher só, só quero ser feliz com o meu xodó”. Na legenda do post, Richarlison apenas marcou o perfil de Amanda do TikTok.
O jogador e a modelo e estudante de Direito foram vistos juntos pela primeira vez nas férias do jogador no Brasil, em julho de 2023. Eles viajaram com um grupo de amigos para o Ceará e visitaram locais como Canoa Quebrada e Jericoacoara.

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