Programação

Festival de blues à beira mar no ES terá cerveja artesanal e gastronomia

Ublues Beer Fest ainda contará com apresentações de Like a Boss, Cadu Caruzo, Banda Frequency, Banda Flashback, entre outros

Durante os três dias de evento, o público poderá curtir uma programação musical de peso, com apresentações de Like a Boss, Cadu Caruzo, Banda Frequency, Banda Flashback, Marydi e Moonshine Blues Band. O line-up passeia pelo blues, rock e clássicos da música brasileira, criando um clima vibrante e cheio de boas energias.>

Além dos shows, o festival oferece um ambiente acolhedor e democrático, com opções gastronômicas variadas, barraquinhas de cervejarias artesanais e uma feirinha com produtos e criações de artistas locais. Tudo isso com entrada franca e atrações pensadas para públicos de todas as idades.>