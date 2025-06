Entrada gratuita

João Neiva recebe festival dedicado à Rota dos Queijos; veja programação

De 5 a 8 de junho, município será palco da 4ª edição do Festival Rota dos Queijos, com opções gastronômicas a partir de R$ 15

O fim de semana vai ser de festa em João Neiva , que recebe a 4ª edição do festival Rota dos Queijos , dedicado ao circuito gastronômico e turístico de mesmo nome que valoriza a produção da iguaria no município. >

O evento tem entrada gratuita e acontece de 5 a 8 de junho no centro comunitário da cidade, com diversas atrações culturais na programação. Além de reunir as principais queijarias locais, o festival terá opções de comida italiana, pizza, churrasco, comida de boteco, gelato, doces e chocolates, além de produtos como cachaça e café especial.>