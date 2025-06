Veja programação

Festival de cervejas agita Vila Velha em clima de 'arraiá'

5ª edição do Arraiá Degusta terá oito dias de duração, com entrada gratuita, no estacionamento do Shopping Vila Velha

Publicado em 2 de junho de 2025 às 18:10

Festival de cervejas em versão junina começa na quinta-feira (5) Crédito: Inspire/Acervo

Os cervejeiros capixabas já têm data para entrar na onda dos festejos juninos com muito chope artesanal, nos embalos do rock e do forró pé-de-serra: de 5 a 8 e de 12 a 15 de junho, acontece a 5ª edição do Arraiá Degusta, no estacionamento do Shopping Vila Velha. A entrada é gratuita. >

Na programação, que tem início às 17h e vai até meia-noite nos oito dias de evento, estão confirmados shows de Trio Clandestino, Ubando, Forró Raiz, Casaca, Pele Morena, Bem Te Vi, Sheep & Parafina, Havengar, Mafuá, Samba Crioulo e dos paulistas Pelados em Sanja, cover dos Mamonas Assassinas, e AutoRockers. >

Leia mais Prêmio HZ Gastrô 2025: vote nos seus restaurantes favoritos

O elenco de cervejarias vem com 12 marcas artesanais, de dentro e de fora do Espírito Santo: Noi, Alquimistas, Barba Ruiva, Ronchi, Azzurra, Kingbier, Mestra, Bigstep, Levit, Três Torres, Trarko e Marlin Azul.>

A praça de alimentação contará com opções de churrasco, hambúrguer, empanadas, frango frito e muito mais, a cargo de Mandando Brasa, Cavendish, Brothers Steak e Mr. Frango. Já a Padaria Nossa Senhora da Penha chega com uma barraca exclusiva repleta de comidinhas típicas de festa junina. Drinques e doces também estão garantidos. >

>

Programação musical

Primeira semana:>

5/06 (quinta): Casaca – 21h

(quinta): Casaca – 21h 6/06 (sexta): Trio Clandestino – 20h; Ubando – 22h30

(sexta): Trio Clandestino – 20h; Ubando – 22h30 7/06 (sábado): Havengar – 20h; Pelados em Sanja (cover Mamonas Assassinas/SP) – 22h30

(sábado): Havengar – 20h; Pelados em Sanja (cover Mamonas Assassinas/SP) – 22h30 8/06 (dom): Legado de Luiz – 19h; Pele Morena – 21h >

Shows de forró e rock dominam a programação Crédito: Inspire/Acervo

Segunda semana:>

12/06 (quinta): Samba Soul – 21h

(quinta): Samba Soul – 21h 13/06 (sexta): Forró Bemtevi – 20h; Sheep & Parafina – 22h30

(sexta): Forró Bemtevi – 20h; Sheep & Parafina – 22h30 14/06 (sábado): Forró Raiz – 20h; AutoRockers (SP) – 22h30

(sábado): Forró Raiz – 20h; AutoRockers (SP) – 22h30 15/06 (domingo): Mafuá – 19h; Samba Crioulo – 21h >

ARRAIÁ DEGUSTA

Quando: de 5 a 8 de junho e de 12 a 15 de junho de 2025

Horário: das 17h à 0h

Local: estacionamento do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha

Entrada gratuita

Mais informações: @beerdegusta.>

Este vídeo pode te interessar