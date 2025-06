Mesa ao ar livre

Jantar comunitário celebra tradições italianas em Santa Teresa

No centro da cidade, Rua do Lazer será palco do evento Strada e Sapori, que vai reunir 12 restaurantes locais com opções a partir de 15

Publicado em 2 de junho de 2025 às 06:00

Uma grande mesa comunitária montada ao ar livre, com pratos típicos, receitas de família, flores, música e histórias, em plena Rua do Lazer, em Santa Teresa. É o que propõe o projeto Strada e Sapori, que tem sua primeira edição marcada para 4 de junho, próxima quarta-feira, às 19h.>

O evento, cujo nome italiano significa em português “Rua e Sabores”, surge com a promessa de resgatar a essência da comunidade teresense, fortalecendo seu sentimento de pertencimento por meio de uma experiência gastronômica afetiva. >

Durante o banquete italiano, 12 bares e restaurantes da Rua do Lazer venderão algumas de suas especialidades a preços acessíveis, enquanto moradores de Santa Teresa serão convidados a compartilhar suas próprias receitas de família, criando um intercâmbio culinário e cultural. >

Restaurantes participantes

Bar Elite - Torresmo (R$ 15) Café Zanoni - Bolo de chocolate com nozes (R$ 22 a fatia)

Capitão Redighieri - Combo: torta de chocolate + mocaccino (R$ 40)

Gioconda Cantina Italiana - Polenta da Vovó Sabina, polenta frita com ragu de linguiça (R$ 40/para compartilhar) Santa Canela - Risoto de costela (R$ 35/individual) Unic Bistrô - Pappardelle al Ragù di Ossobuco (R$ 40/individual) Bar do Zé Fabrício Restaurante Red Rock Osteria alla Botte Sabor Italiano Santo Japa >

>

Polenta da cantina Gioconda, Pappardelle do bistrô Unic e torresmo do Bar Elite Crédito: Strada & Sapori

“Queremos promover a valorização cultural da comunidade teresense, estimular o movimento comercial em dias de menor fluxo, integrar moradores e restaurantes em uma vivência conjunta e resgatar histórias e memórias afetivas ligadas à comida e à rua”, explica Edilene Alves, co-criadora do Strada e Sapori e diretora da Mil e Um Projetos, coletivo responsável pela organização do evento.>

STRADA E SAPORI - 1ª edição

Quando: 4 de junho de 2025 (quarta-feira)

Onde: na Rua do Lazer, Centro, Santa Teresa

Evento aberto ao público

Mais informações: @stradaesapori.>

