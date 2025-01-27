Capixaba Nick Cruz retoma trabalho como pedreiro após participar de reality

Nick Cruz voltou a trabalhar como pedreiro Crédito: Reprodução/Instagram/@nickcruz

A baixa repercussão e audiência de “Estrelas da Casa”, reality musical lançado pela TV Globo no final do ano passado, impactaram a vida dos participantes, incluindo Nick Cruz. O capixaba, que entrou no programa com o sonho de transformar sua trajetória, voltou a trabalhar como pedreiro no setor da Construção Civil.

Em entrevista ao portal Leo Dias, Nick desabafou sobre as dificuldades enfrentadas após o término do reality, especialmente pela ausência de oportunidades em publicidade ou no meio artístico.

“Realmente, a minha expectativa era mudar de vida, né? Pensei, pô, a gente vai tá lá na casa mais vigiada do Brasil, né? E, p****, a visibilidade muito grande, global, né? Globo e tal. Achei, jurava que pelo menos algum tipo de oportunidade eu poderia abraçar, né? Assim que eu saísse do programa, que alguém ia olhar e tal. Mas a verdade é que não, a verdade é que saí literalmente assim, com a mão na frente e outra atrás”, contou ao portal Leo Dias.

O reality musical, que confinou os participantes por 50 dias na casa do Big Brother Brasil, desafiava os competidores em provas de talento musical, composição e apresentações. Apesar de ter ganho algum dinheiro com as dinâmicas do programa, Nick afirma que o valor foi insuficiente para sustentar seus planos. “Peguei uma grana das premiações, né? Das provas que a gente fez e tal. Mas coisa que não dá pra fazer nada”, disse.

Nick Cruz revelou curiosidades pessoais em desafio de HZ Crédito: Felipe Khoury

Nascido na Serra, o cantor Nick Cruz tem 26 anos e também atua como compositor, mas revelou dificuldades em conseguir trabalhos no meio artístico, especialmente publicidades. “É muito difícil encontrar publicidade, essas coisas todas para fazer. Sendo o artista, né, que tem que responder tudo, tem que ir atrás de tudo. Você perde um pouco de credibilidade também. Fora a questão, né, por eu ser um homem trans, acho que é um nicho, que é muito mais apertado”, compartilhou”, explicou ao portal.

Apesar dos desafios, Nick destacou que não guarda ressentimentos em relação ao programa e valorizou a experiência vivida. A experiência foi maravilhosa. Mas o que a gente quer mesmo é aproveitar essas oportunidades para trabalhar, né? Pra conseguir virar o jogo, assim. E aí eu saí, assim como eu entrei como um artista independente”, completou o artista.

Nick Cruz e a mãe Rosângela Borges Crédito: Globo/ Paulo Belote/Arquivo Pessoal