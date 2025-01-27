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Trabalho

Capixaba Nick Cruz retoma trabalho como pedreiro após participar de reality

Participante do "Estrelas da Casa" relatou ao portal Leo Dias sobre a falta de oportunidades no meio artístico e disse que decidiu voltar à construção civil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Janeiro de 2025 às 14:30

Nick Cruz voltou a trabalhar como pedreiro
Nick Cruz voltou a trabalhar como pedreiro Crédito: Reprodução/Instagram/@nickcruz
A baixa repercussão e audiência de “Estrelas da Casa”, reality musical lançado pela TV Globo no final do ano passado, impactaram a vida dos participantes, incluindo Nick Cruz. O capixaba, que entrou no programa com o sonho de transformar sua trajetória, voltou a trabalhar como pedreiro no setor da Construção Civil.
Em entrevista ao portal Leo Dias, Nick desabafou sobre as dificuldades enfrentadas após o término do reality, especialmente pela ausência de oportunidades em publicidade ou no meio artístico.
“Realmente, a minha expectativa era mudar de vida, né? Pensei, pô, a gente vai tá lá na casa mais vigiada do Brasil, né? E, p****, a visibilidade muito grande, global, né? Globo e tal. Achei, jurava que pelo menos algum tipo de oportunidade eu poderia abraçar, né? Assim que eu saísse do programa, que alguém ia olhar e tal. Mas a verdade é que não, a verdade é que saí literalmente assim, com a mão na frente e outra atrás”, contou ao portal Leo Dias.
O reality musical, que confinou os participantes por 50 dias na casa do Big Brother Brasil, desafiava os competidores em provas de talento musical, composição e apresentações. Apesar de ter ganho algum dinheiro com as dinâmicas do programa, Nick afirma que o valor foi insuficiente para sustentar seus planos. “Peguei uma grana das premiações, né? Das provas que a gente fez e tal. Mas coisa que não dá pra fazer nada”, disse.
Nick Cruz revela curiosidades pessoais em desafio de HZ
Nick Cruz revelou curiosidades pessoais em desafio de HZ Crédito: Felipe Khoury

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Nascido na Serra, o cantor Nick Cruz tem 26 anos e também atua como compositor, mas revelou dificuldades em conseguir trabalhos no meio artístico, especialmente publicidades. “É muito difícil encontrar publicidade, essas coisas todas para fazer. Sendo o artista, né, que tem que responder tudo, tem que ir atrás de tudo. Você perde um pouco de credibilidade também. Fora a questão, né, por eu ser um homem trans, acho que é um nicho, que é muito mais apertado”, compartilhou”, explicou ao portal.
Apesar dos desafios, Nick destacou que não guarda ressentimentos em relação ao programa e valorizou a experiência vivida. A experiência foi maravilhosa. Mas o que a gente quer mesmo é aproveitar essas oportunidades para trabalhar, né? Pra conseguir virar o jogo, assim. E aí eu saí, assim como eu entrei como um artista independente”, completou o artista.
Nick Cruz e a mãe Rosângela Borges
Nick Cruz e a mãe Rosângela Borges Crédito: Globo/ Paulo Belote/Arquivo Pessoal
Mesmo com a baixa audiência da primeira temporada, a Globo anunciou que “Estrelas da Casa” ganhará uma segunda edição este ano, com Ana Clara novamente no comando. O formato passará por ajustes, mas a emissora mantém a proposta de misturar elementos dos realities "Fama" e "BBB".

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