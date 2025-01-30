Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reality

Globo anuncia bot do 'BBB 25'; entenda as funcionalidades

O BBBot funciona através do WhatsApp e revela informações sobre participantes, dinâmicas e programação semanal
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Janeiro de 2025 às 12:34

Tadeu Schmidt
Tadeu Schmidt Crédito: Globo/ Fábio Rocha / Divulgação
As novidades da 25ª edição do Big Brother Brasil não param: o anúncio da semana é o novo bot, apelidado de BBBot, que foi implementado pela emissora para ajudar os espectadores a acompanhar o reality.
Por meio do WhatsApp, é possível acessar diversas categorias que variam entre figurinhas, explicações sobre as dinâmicas, resumo do que ocorreu na casa, participantes que estão na casa e até as marcas patrocinadoras.
Confira a seguir todas as funcionalidades do novo bot da Globo:
Como acessar o BBBot?
Você é conectado ao bot do WhatsApp por meio um link. Mas isso não é tudo: você precisa estar registrado na conta da Globo para acessar os conteúdos da plataforma. Os serviços são gratuitos e interativos.
Agenda e eventos
A primeira opção te ajuda a compreender o que ocorrerá na casa durante o dia. Assim que você seleciona a data, aparecem as atividades do dia, seguidas dos horários em que ocorrerão. Caso você selecione uma das opções, também é mostrada uma explicação breve da prova.

Veja Também

BBB25: conheça o lado capixaba dos camarotes Diogo Almeida e Vilma

Também dá para acompanhar todas as dinâmicas que serão realizadas durante a semana, que explicam a formação do paredão e como será a eliminação.
Participantes
A próxima funcionalidade é a lista de participantes, em que é possível ver todos os brothers e sisters que estão na casa. Você consegue visualizar se fazem parte do camarote ou do grupo pipoca, e caso clique em um deles, você também pode ver detalhes como a dupla com quem entrou, a profissão, de onde veio, a idade e o signo de cada um.
Atualizações diárias
Através das atualizações, você receberá um ou mais resumos do que ocorreu durante a madrugada ou durante o dia, em formato escrito.
Dicionário BBB
A opção mostra todas as expressões e dinâmicas utilizadas no reality, como Anjo, Castigo do Monstro e o Na Mira do Líder, por exemplo. É possível, assim, compreender o que será realizado no programa durante o anúncio da agenda semanal. Você também pode conferir explicações sobre as estalecas, moedas fictícias do BBB, ou os dummies, personagens fantasiados que ajudam nas provas e dinâmicas.
Figurinhas/Wallpaper
Nessa parte, você desbloqueia figurinhas e planos de fundo na temática do reality para o seu celular.
Assinar Globoplay
A opção te leva ao conteúdo exclusivo do Big Brother, em que é possível acessar as câmeras 24 horas.
Vídeos da casa
Quer ver os momentos depois que aconteceram? Ao clicar em vídeos da casa, o bot te leva a vídeos de momentos da última madrugada e do dia para você conferir por conta própria.
Canais Globo, Marcas Parceiras e Atendimento
Nas últimas opções, você confere os canais de atendimentos da Globo como a Globoplay e a TV Globo. Também é possível checar quais são as marcas patrocinadoras do reality e conversar com o atendimento do bot sobre dados pessoais e política de privacidade, entre outras dúvidas.

Veja Também

'BBB 25': Quem ganhou mais seguidores depois do 2º paredão? Veja os destaques

'BBB 25': Boninho brinca com polêmica nova voz do Big Boss; entenda

Ex-BBB Arthur Picoli muda o visual com transplante capilar e de barba

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB globo Reality show BBB 25
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro diz que Moraes vai desequilibrar eleições a partir do STF
Imagem de destaque
Idoso é agredido após carro atropelar cavalo na ES 315 em Boa Esperança
Deputado federal Gilson Daniel
Deputado do ES é derrotado e petista será novo ministro do TCU

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados