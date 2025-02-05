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Saúde

Internada, Lexa pede orações para a filha: 'Rezem pela Sofia'

Lexa está no sexto mês de gravidez. Sofia é a primeira filha da cantora com o noivo, o ator Ricardo Vianna
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Fevereiro de 2025 às 15:08

Grávida, Lexa é internada em São Paulo
Grávida, Lexa é internada em São Paulo Crédito: Instagram/@lexa
Lexa, 29, pediu que os fãs rezem por sua filha, Sofia. Ela fez o pedido num story no Instagram. "Gostaríamos de pedir uma corrente de oração. De todo o seu coração... Rezem pela Sofia", escreveu. A postagem não incluiu nenhuma foto de Lexa, apenas a frase.
A cantora está internada desde o dia 20 de janeiro. Ela foi diagnosticada com pré-eclâmpsia, complicação da gravidez caracterizada pelo aumento da pressão arterial após a 20ª semana de gestação, frequentemente acompanhada pela presença de proteína na urina (proteinúria).
Lexa está no sexto mês de gravidez. Sofia é a primeira filha da cantora com o noivo, o ator Ricardo Vianna. Os dois anunciaram a gravidez em outubro: "O meu maior sonho está dentro de mim. A maior bênção que eu poderia receber, todos os dias, cresce mais e mais", escreveu Lexa no Instagram.
Lexa pediu uma corrente de oração para a filha, Sofia
Lexa pediu uma corrente de oração para a filha, Sofia Crédito: Reprodução/Instagram/@lexa

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