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Saúde

Grávida, Lexa é internada em São Paulo

Segundo uma fonte, a situação da cantora de 29 anos é delicada, mas Lexa se encontra bem
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Janeiro de 2025 às 12:35

Grávida, Lexa é internada em São Paulo
Cantora Lexa está grávida Crédito: Instagram/@lexa
Grávida, a cantora Lexa, 29, foi internada em São Paulo. A informação foi dada pelo portal Léo Dias e confirmada pela reportagem na noite desta terça-feira (22)
Segundo uma fonte, a situação é delicada, mas cantora se encontra bem. Uma nota do hospital deverá ser emitida em breve. "Caso delicado, mas ela está bem", disse fonte.
Lexa foi diagnosticada com pré-eclâmpsia, de acordo com a revista Quem. Trata-se de uma complicação da gravidez caracterizada pelo aumento da pressão arterial após a 20ª semana de gestação, frequentemente acompanhada pela presença de proteína na urina (proteinúria).

FORA DO CARNAVAL 2025

A cantora publicou uma mensagem no Instagram para anunciar que não vai desfilar como rainha de bateria pela Unidos da Tijuca no Carnaval de 2025. "Depois de muitas conversas e avaliações, por conta da minha saúde, eu venho anunciar meu afastamento do desfile desse ano como rainha de bateria da minha Unidos da Tijuca".

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Lexa espera sua primeira filha, Sofia, fruto do relacionamento com o noivo, Ricardo Vianna. "A vida de uma mãe começa nas escolhas e nas renúncias e hoje minha maior prioridade é a minha filha. Ser rainha de bateria dentro de tudo o que eu faço é a que mais me demanda esforço e dedicação e sempre fiz com muito amor. São muitos anos como rainha de bateria, e acho que imaginam a minha dor? Meu maior sonho era passar barriguda na avenida, mas hoje, o meu maior sonho é ter a minha filha em segurança".
Também usou a publicação para agradecer pelo carinho da comunidade tijucana. "Venho agradecer publicamente a Unidos da Tijuca por todo amor e parceria, sempre me entreguei de corpo e alma pra essa escola que tem o meu coração. Obrigada Presidente Fernando Horta por me abraçar e me entender (recebi seu recado, obrigada pelas palavras, estamos juntos) para toda comunidade tijucana o meu amor".
"Eu sempre fiz o que estava liberada pra fazer. Quando nos tornamos mãe, tudo se faz novo! Eu louvo a Deus pela dádiva da vida, por me fazer mãe da Sofia e agora? Esse é o meu maior foco. Obrigada, Unidos da Tijuca... Nunca será segredo o quanto eu te amo", declarou a cantora.

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