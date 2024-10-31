Lexa anuncia que está grávida do primeiro filho: 'Mamãe pediu muito"

Tem mamãe nova na área. A cantora Lexa anunciou, nesta quinta-feira (31), que está grávida do ator Ricardo Vianna. Em uma publicação no Instagram, a artista compartilhou o momento que descobre a gravidez, bem como a reação dos familiares com a notícia. Junto com seu noivo, ela ainda mostrou uma foto do ultrassom no vídeo.
“Tô grávida. O meu maior sonho está dentro de mim. A maior benção que eu poderia receber, todos os dias, cresce mais e mais. Esse bebê foi tão desejado e está sendo tão amado. Filho(a) mamãe pediu muito pra Deus que você viesse, e hoje, mamãe só louva à Deus pela sua vida”, escreveu Lexa na legenda.
“Você já chegou transformando tudo e me enchendo de amor… e que amor. É um amor inexplicável, é divino e fonte de renovação.Você é a mais linda poesia, o mais lindo acorde e a maior realização que eu poderia ter. Quando rezo por você e coloco a mão na barriga espero que você sinta todo o amor que eu sinto e que cada música que a mamãe canta pra você chegue aí no ‘forninho’ da melhor maneira”, continuou Lexa.
Ao final da legenda, a cantora ainda disse que ela e Vianna estão muito emocionados. “Mamãe tá chorona, mamãe vive com sono, mamãe conversa muito com você antes de cada show avisando que vai mexer um pouquinho por aí. Papai tá cuidando da mamãe com muito amor e te abençoa todos os dias com um sinal da cruz ao acordar e antes de dormir!.Fica chorando em todos os ultrassons e fica mais nervoso que a mamãe”, disse.