Lexa anuncia que está grávida do primeiro filho: 'Mamãe pediu muito"

Lexa anuncia que está grávida do primeiro filho com Ricardo Vianna Crédito: Reprodução/Instagram/@lexa/@ricardovianna

Tem mamãe nova na área. A cantora Lexa anunciou, nesta quinta-feira (31), que está grávida do ator Ricardo Vianna. Em uma publicação no Instagram, a artista compartilhou o momento que descobre a gravidez, bem como a reação dos familiares com a notícia. Junto com seu noivo, ela ainda mostrou uma foto do ultrassom no vídeo.

“Tô grávida. O meu maior sonho está dentro de mim. A maior benção que eu poderia receber, todos os dias, cresce mais e mais. Esse bebê foi tão desejado e está sendo tão amado. Filho(a) mamãe pediu muito pra Deus que você viesse, e hoje, mamãe só louva à Deus pela sua vida”, escreveu Lexa na legenda.

“Você já chegou transformando tudo e me enchendo de amor… e que amor. É um amor inexplicável, é divino e fonte de renovação.Você é a mais linda poesia, o mais lindo acorde e a maior realização que eu poderia ter. Quando rezo por você e coloco a mão na barriga espero que você sinta todo o amor que eu sinto e que cada música que a mamãe canta pra você chegue aí no ‘forninho’ da melhor maneira”, continuou Lexa.