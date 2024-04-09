Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Desabafo

Lexa reclama de ataques nas redes após anunciar noivado com ator

Lexa resolveu usar as redes sociais nesta terça-feira (9) para fazer um desabafo contra os ataques que vem recebendo dos seguidores desde que anunciou noivado com ator
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Abril de 2024 às 20:15

Lexa e Ricardo Vianna
Lexa e Ricardo Vianna Crédito: Reprodução/Instagram/ @lexa/ @ricardovianna
Lexa resolveu usar as redes sociais nesta terça-feira (9) para fazer um desabafo contra os ataques que vem recebendo dos seguidores desde que anunciou o noivado com o ator Ricardo Vianna.
A cantora foi pedida em casamento durante uma viagem do casal à Noruega no final de fevereiro, cinco meses depois de divulgar o fim do casamento de seis anos com MC Guimê.
A cantora resolveu expor uma série de ataques ao noivado na publicação de uma foto com o noivo e entre eles estão apostas de que relação não irá durar muito tempo e até críticas por ela não ter supostamente sofrido com o fim do relacionamento anterior. "Por que as pessoas não cuidam das suas próprias vidas?", começou Lexa.
Ela então prosseguiu no desabafo: "Se você não tem nada de bom para dizer, fique em silêncio. Tem gente que torce pelo fracasso do outro. Torce contra você! Que horror! Como se você tivesse que ser infeliz como eles. Não entendo", completou. Lexa e Ricardo começaram a namorar em novembro de 2023 durante uma viagem com amigos para Fernando de Noronha.

Veja Também

Festival TendaLab confirma Ufes como local para edição de 2024

De concha a grão de café: conheça os doces artísticos que fazem sucesso no ES

Diogo Nogueira traz show com balé para o ES e diz que Paolla Oliveira o incentivou

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Lexa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados