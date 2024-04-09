Lexa reclama de ataques nas redes após anunciar noivado com ator

Lexa e Ricardo Vianna Crédito: Reprodução/Instagram/ @lexa/ @ricardovianna

Lexa resolveu usar as redes sociais nesta terça-feira (9) para fazer um desabafo contra os ataques que vem recebendo dos seguidores desde que anunciou o noivado com o ator Ricardo Vianna.

A cantora foi pedida em casamento durante uma viagem do casal à Noruega no final de fevereiro, cinco meses depois de divulgar o fim do casamento de seis anos com MC Guimê.

A cantora resolveu expor uma série de ataques ao noivado na publicação de uma foto com o noivo e entre eles estão apostas de que relação não irá durar muito tempo e até críticas por ela não ter supostamente sofrido com o fim do relacionamento anterior. "Por que as pessoas não cuidam das suas próprias vidas?", começou Lexa.